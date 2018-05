Nogmaals Indiaas meisje (17) verkracht en levend in brand gestoken kg

07 mei 2018

12u25

Bron: Belga 0 Een zeventienjarig Indiaas meisje is vrijdag verkracht en levend in brand gestoken nadat de dader haar met brandstof had overgoten. Zo meldt de lokale Indiase politie. Dit is het tweede gelijkaardig incident in enkele dagen tijd.

"Het lichaam van het meisje is voor 70 procent verbrand met eerstegraads brandwonden", zei Shailendra Barnwal, een politieagent van het district Pakur in de deelstaat Jharkhand.

De politie heeft een negentienjarige man uit dezelfde buurt als het slachtoffer aangehouden. "Hij heeft het meisje overgoten met brandstof en haar in brand gestoken", zei Barnwal.

Tweede incident

Opvallend genoeg vond vrijdag in dezelfde regio een gelijkaardig incident plaats. Een ander Indiaas meisje werd er levend in brand gestoken, nadat haar verkrachters veroordeeld werden tot een straf van honderd sit-ups en een geldboete van 630 euro. Uit woede over de aanklacht trokken de daders naar het huis van het zestienjarig meisje waar ze de ouders overmeesterden en het meisje in brand staken. Zij overleefde de aanval niet.

Nieuwe wet

In India waren er in 2016 ongeveer 40.000 meldingen van verkrachting. Het ware aantal zou nog hoger liggen gezien zulke voorvallen in de Indiase samenleving vaak worden verzwegen.

De Indiase regering heeft onlangs een wet aangenomen die de doodstraf mogelijk maakt voor verkrachters van kinderen onder de twaalf jaar.