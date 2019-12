Nog zes aanhoudingen in zaak ‘Mocro maffiakopstuk’ Ridouan Taghi LH ADN

17 december 2019

13u25

Bron: ANP, Belga 20 Bij het onderzoek naar de criminele organisatie van Ridouan Taghi is de Nederlandse politie gisterenavond in acht woningen binnengevallen en heeft ze zes personen aangehouden. Taghi werd gisteren in Dubai aangehouden. Hij was de meest gezochte crimineel van Nederland en wist lang uit handen van de politie te blijven.

De doorzoekingen waren onder meer in Vianen, Amsterdam, Utrecht en Huis ter Heide. De aangehouden personen zijn vijf mannen en een vrouw in de leeftijd van 29 tot 45 jaar, aldus de Landelijke Eenheid van de politie. Zij zijn aangehouden voor onder andere witwassen, wapenbezit en het bezit van verdovende middelen. Het Parool meldde maandagavond dat een van de aangehouden personen de zus van Ridouan Taghi is. De politie heeft dat vandaag niet bevestigd.

Taghi hield zich angstvallig schuil

Intussen heeft de politie van Dubai wat meer informatie vrijgegeven over de arrestatie van Taghi zelf, in een villa in een nieuwbouwwijk van Dubai. Volgens politiechef Jamal Al Jallaf nam hij “voorzorgsmaatregelen om onzichtbaar te blijven”. “De gordijnen van het huis waren altijd dicht, er kwam geen licht naar buiten. Je kon van buitenaf niet zien of er iemand binnen was. Er was ook niet te zien of er iemand naar binnen ging of naar buiten kwam”, zegt de politiechef in een interview met het Nederlandse televisieprogramma Nieuwsuur.

De man die lange tijd uit handen van justitie wist te blijven, had geen contact met officiële instanties en kreeg hulp van vrienden en bekenden. “We konden informatie over de mensen die hem hielpen met elkaar verbinden. Zo werd zijn aanwezigheid in het huis bevestigd.” Taghi bood geen verzet bij zijn arrestatie en gaf zich meteen over, aldus nog de politiechef. Een Aziatische vriendin die aanwezig was in de villa is eveneens opgepakt.

Snelle uitlevering?

De politiechef ziet geen beletsel voor een snelle uitlevering van Taghi aan Nederland. Hij meldt dat er geen uitleveringsverzoeken zijn van andere landen. Taghi wordt in Marokko verdacht van betrokkenheid bij een vergismoord, waardoor de zoon van een rechter om het leven kwam. Marokko heeft anders dan Nederland wel een uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten.