Nog weinig hoop voor meer dan tachtig vermisten na scheepsramp in Kiribati ADV

01 februari 2018

08u11

Bron: belga 0 Meer dan tachtig personen zijn vermist geraakt bij schipbreuk van een veerboot twee weken geleden nabij de archipels van Kiribati, in de zuidelijke Stille Oceaan. Dat maakte de lokale radio bekend. Er bevonden zich ook kinderen aan boord.

Slechts zeven opvarenden, onder wie een jongere van veertien jaar, werden vorige week in een bootje op drift aangetroffen. De hoop om nog andere overlevenden te vinden, is zo goed als onbestaande. Radio Kiribati berichtte maandagavond dat er 88 personen aan boord waren van de MV Buriraoi, na onderzoek op het eiland Nonouti, waar de veerboot op 18 januari was vertrokken.

De houten catamaran, van 17,5 meter lang, ging naar Betio, ook een eiland van een van de drie archipels van Kiribati, een reis van 250 kilometer. Volgens de Nieuw-Zeelandse autoriteiten, die deelnemen aan de zoekactie, raakte het schip de dag erna vermist, op 19 januari. Er zouden 23 minderjarigen aan boord van het schip geweest zijn. Wellicht gingen ze naar hoofdstad Zuid-Tarawa, om hun schooltrimester aan te vatten.

De Republiek Kiribati, dat bestaat uit 33 atollen en riffen, en waar 110.000 personen wonen, strekt zich uit over 3.460 kilometer ten noordoosten van Fiji. De ex-president van Kiribati, Anote Tong, stelde al de vraag waarom het een week duurde voor alarm werd geslagen, terwijl de reis maar twee dagen zou duren.