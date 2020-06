Nog vijf maanden tot de presidentsverkiezingen: Biden vergroot voorsprong op Trump in de peilingen TT

02 juni 2020

12u26

Bron: The Hill, Reuters 6 Democratisch presidentskandidaat Joe Biden ligt in een peiling van The Washington Post en ABC News momenteel tien procentpunt voor op huidig president Donald Trump. Ook andere peilingen tonen een voorsprong voor Biden. Met nog vijf maanden voor de presidentsverkiezingen belooft het razend spannend te worden in november.

Uit de laatste nationale peiling, afgenomen door ABC News en The Washington Post, blijkt dat Biden 53 procent haalt, en Trump 43 procent. Een peiling midden mei van Fox News gaf Biden 48 procent tegenover 40 voor Trump. Bij The Economist en YouGov werd dat vorige week 45 tegenover 42. Gemiddeld ligt Biden nu 5,9 procentpunt voor op Trump, berekende de gespecialiseerde website RealClearPolitics.



Trump noemde de peiling van The Washington Post en ABC News meteen “zwaar Democratisch gezind”.

Op weg naar 270 kiesmannen

Uiteraard zijn peilingen maar wat ze zijn, en is voorzichtigheid geboden. Ook in 2016 lag Hillary Clinton steevast op kop in de polls, en won Trump toch. Bovendien vinden verkiezingen in de Verenigde Staten per staat plaats volgens een getrapt systeem van kiesmannen, en niet rechtstreeks.



RealClearPolitics geeft momenteel 183 kiesmannen aan Biden, en 125 die waarschijnlijk naar Trump gaan. De grote meerderheid, 230, is op dit moment niet te voorspellen. Bij 270towin.com is de stand momenteel 232 voor Biden en 204 voor Trump, met 102 ‘toss-ups’. Wie 270 kiesmannen wint, wordt president. Vooral enkele swingstates zoals Pennsylvania, Florida, Michigan, Minnesota, Wisconsin en New Hampshire zullen daarbij van van belang zijn.



Zenuwachtig

Er kan ook nog bijzonder veel gebeuren in de vijf maanden die nog resten tot aan de verkiezingen op 3 november, de campagne moet tenslotte nog beginnen. Toch lijkt de combinatie van de coronacrisis, de economische impact ervan en nu nog de sociale onrust Trump wel al zenuwachtig te maken.



Hillary Clinton had in de peilingen rond deze tijd vier jaar geleden lang niet zo’n grote voorsprong in de peilingen als Biden nu heeft. Biden laat zich in tegenstelling tot Trump enkel met een mondmasker fotograferen en schenkt meer aandacht aan de gezondheidsaspecten van de coronacrisis, en sprak gisteren met enkele demonstranten in zijn thuisstaat Delaware. “Leiders luisteren”, was de expliciete boodschap van de Democraat.

“De retoriek van het Witte Huis maakt de zaken alleen maar erger”

Trump daarentegen veegde verschillende gouverneurs gisteren tijdens een teleconferentie de mantel uit dat ze niet hard genoeg optreden tegen de onlusten en protesten in hun staat. “Je moet mensen arresteren en hen berechten met lange gevangenisstraffen”, klonk het. Op die manier maande hij zijn gouverneurs aan om zich “dominanter” op te stellen jegens de demonstranten of “terroristen”, zoals hij ze zelf noemde. “Als je niet domineert, verspil je je tijd, zullen ze je overrompelen en zien jullie eruit als een stelletje idioten. En het heeft alleen kans op succes als je zwak bent. De meesten van jullie zijn ook zwak.”

Niet alleen Democratische, maar ook Republikeinse gouverneurs, lijken het stilaan gehad te hebben met de manier waarop Trump hen continu aanvalt. Na de aanpak van de coronacrisis, waarbij Trump veel sneller de Amerikaanse economie wilde heropenen dan een aantal gouverneurs van zwaar getroffen staten wilde, komt daar nu nog de kritiek op de protesten bij.

De Democratische gouverneur van Illinois, J.B. Pritzker, ging actief tegen de president in het verweer. Volgens hem gooien Trumps verklaringen enkel olie op het vuur: “De retoriek van het Witte Huis maakt de zaken alleen maar erger. De nationale leiders moeten oproepen tot kalmte.” Trump repliceerde daarop dat hij Pritzkers “retoriek ook maar niets" vond.

Republikeins gouverneur Charlie Baker van Massachusetts noemde het eerder op de dag al jammer dat Trump enkel een harde toon aanslaat. “Net zoals de vorige week, toen het land troost en leiderschap nodig had, is het nergens te vinden”, aldus Baker. “In de plaats krijgen we bitterheid, strijdlust en zelfbelang.”

“Hij gebruikt het Amerikaanse leger tegen het Amerikaanse volk”

Ook Biden haalde fel uit naar Trump omdat hij gisteren een harde aanpak van de relschoppers aankondigde. Biden had vooral kritiek op Trumps wandeling naar een nabijgelegen kerk voor een ‘fotomoment’. Kort daarvoor dreef de politie in Washington vreedzame demonstranten uiteen.

“Hij gebruikt het Amerikaanse leger tegen het Amerikaanse volk. Hij liet traangas en rubberen kogels afvuren op vreedzame demonstranten. Voor een foto”, zei Biden op Twitter over zijn rivaal Trump. “Voor onze kinderen, voor de ziel van ons land, moeten we hem verslaan. Maar ik meen het als ik zeg dat we dit alleen samen kunnen doen.”

He's using the American military against the American people.



He tear-gassed peaceful protesters and fired rubber bullets.



For a photo.



For our children, for the very soul of our country, we must defeat him. But I mean it when I say this: we can only do it together. https://t.co/G1yE67q9Nz Joe Biden(@ JoeBiden) link

Vandaag vinden in zeven staten, waaronder sleutelstaat Pennsylvania, en in hoofdstad Washington DC nog (uitgestelde) voorverkiezingen plaats bij de Democraten. Hoewel Joe Biden nog de enige overgebleven kandidaat is, is hij officieel nog niet zeker van de nominatie. Biden heeft momenteel 1.548 afgevaardigden achter zijn naam staan, en moet aan 1.991 geraken voor de nationale partijconventie om daar in de zomer genomineerd te worden. Belangrijkste tegenkandidaat Bernie Sanders, die zijn campagne heeft opgeschort, weet dat hij geen kans meer maakt, maar probeert met extra stemmen toch nog zo veel mogelijk invloed te verwerven om zijn standpunten in het partijprogramma te krijgen op de conventie.