Nog twee zwemdrama's in Nederland: 7-jarig kind en 25-jarige man sterven nadat ze in de problemen kwamen in plas in Rotterdam

11 augustus 2020

15u37

Een 7-jarig jongetje dat maandag in het natuurzwemwater 'de Zevenhuizerplas' in Rotterdam-Nesselande ernstig in de problemen raakte, is dinsdag overleden. De jonge drenkeling lag zeker een kwartier onder water vóór duikers hem vonden. Ook een 25-jarige man moest maandag gered worden uit het water daar. Reanimatie mocht niet meer baten. De twintiger overleed ter plekke.

Omstanders zagen hoe de moeder van het jongetje maandag rond 17.30 uur verschrikt naar het water stond te kijken. Ze was ‘volledig in paniek’ en schreeuwde dat haar zoontje niet kon zwemmen. Badgasten belden het alarmnummer en verwittigden de strandwachten.

Mensenketting

De strandwachten snelden zich naar de plek des onheils. Daar vroegen ze omstanders om samen met hen een menselijke ketting te vormen. Maar de jonge drenkeling werd op die manier niet gevonden. Duikers lukte het even later wél, het 7-jarig jongetje werd uiteindelijk aangetroffen voorbij de gele ballenlijn in de plas. De jonge drenkeling lag zeker een kwartier onder water voor de duikers hem vonden.



Voordat de jongen naar het ziekenhuis werd gesneld, was er eerst nog een reanimatie op het strand. Omstanders zagen toen de ‘nare’ kleur op de wangetjes van het slachtoffer, de angst in de ogen van de moeder en de ernst op het gezicht van de hulpverleners. Ze hoopten op een wonder, maar vreesden voor het ergste. Die vrees was terecht, zo blijkt nu. De jongen overleed dinsdag.

VIDEO: Kind uit water gehaald Zevenhuizerplas Rotterdam-Nesselande: https://t.co/nNMEmovhAN pic.twitter.com/MtwmChqmr0 MediaTV(@ mediatvnl) link

Ook 25-jarige man overleden

Enkele uren na het dramatische incident moesten de hulpdiensten opnieuw uitrukken naar het bomvolle strand. Dit vanwege een 25-jarige drenkeling. Volgens getuigen lag de man minstens twinting minuten onder water voordat hulpverleners hem vonden. De reanimatie mocht niet meer baten: de twintiger overleed ter plaatse.

Plots veel dieper

Een stuk of honderd badgasten zagen langs de afzetlinten hoe het met doeken omwikkelde lichaam door hulpverleners werd weggedragen. Dat gebeurde rond 22.00 uur, ongeveer een uur nadat de hulpdiensten groot alarm hadden geslagen. Volgens omstanders konden beide drenkelingen blijkbaar niet zwemmen. Ook troffen de hulpdiensten allebei de slachtoffers voorbij de boeien aan. Vanaf dat punt wordt het snel dieper en ligt de bodem bezaaid met glibberige waterplanten.

De woordvoerder van de Veiligheidsregio omschrijft de situatie achter de boeien als “verraderlijk”. “Het loopt er heel steil af en het is opeens zeven meter diep. We willen strandbezoekers op het hart drukken om echt binnen de boeien te blijven.’’

De 7-jarige jongen die gisteren gered is uit de Zevenhuizerplas in Rotterdam is overleden. Volgens RTV-Rijnmond konden de 7-jarige jongen en de 25-jarige man beide niet zwemmen.https://t.co/zlpc82cjDC pic.twitter.com/DzWaI0trWX MediaTV(@ mediatvnl) link

Zondag vier doden door verraderlijke zee

Zondag waren er ook al vier drenkelingen overleden in Nederland.

Toen had de combinatie van sterke stroming en stevige wind voor een zeer verraderlijke zee gezorgd op meerdere plaatsen in het land.

De reddingsbrigade moest in Den Haag tientallen mensen uit zee redden, voor twee jongemannen kon hulp niet meer baten. Ook in Wijk aan Zee en Zandvoort stierven twee strandgangers.



