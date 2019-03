Nog twee weken tot de brexit, tenzij May uitstel krijgt: dit zijn de mogelijke scenario’s TT

15 maart 2019

14u00

Bron: Belga 0 Het Britse Lagerhuis heeft er een drukke week opzitten. De parlementsleden verwierpen de deal van premier Theresa May een tweede keer, ze stemden tegen een brexit zonder akkoord en gaven de eerste minister een mandaat om in Europa om uitstel te vragen. Maar wat gebeurt er nu? De Britse openbare omroep BBC ziet nog zeven mogelijke pistes.

Het Britse Lagerhuis heeft zich gisterenavond uitgesproken voor uitstel van de brexit tot na 29 maart. Premier Theresa May kan nu dus in Brussel om uitstel gaan vragen, al sprak het parlement zich niet uit over de duur daarvan. Bovendien moeten alle Europese leiders het daarmee eens zijn. Veel 'als' dus, en dat betekent dat er nog een hele hoop mogelijke uitkomsten overblijven. Een overzicht.

Derde ‘meaningful vote’ wordt aangenomen

De brexitdeal werd al twee keer verworpen in het Britse parlement: de eerste keer in januari met een verpletterende meerderheid, de tweede keer afgelopen dinsdag, met een iets kleinere meerderheid. Volgende week wil de premier haar deal daarom een derde keer voorleggen.

Deze optie is eigenlijk quasi een zekerheid. May wil het uitstel het liefst beperken tot 30 juni, omdat het Verenigd Koninkrijk anders moet deelnemen aan de Europese verkiezingen in mei. Maar dan moet het parlement haar brexitdeal alsnog goedkeuren. Ze legt het akkoord hoogstwaarschijnlijk ten laatste volgende week woensdag nog eens voor, vlak voor de Europese top van donderdag en vrijdag, waar de Europese leiders moeten beslissen over het uitstel.

De kans dat het parlement de deal alsnog goedkeurt, lijkt klein maar niet onmogelijk. De vorige twee keren is het akkoord massaal weggestemd, en de Europese Unie lijkt niet bereid verdere toegevingen te doen. Wel vindt er in Londen en Belfast druk overleg plaats om de DUP, de Noord-Ierse gedoogpartner van May in het parlement, over de streep te trekken. Mits enige juridische spitstechnologie zouden de DUP en daarna ook de harde brexiteers het akkoord dan uiteindelijk wel kunnen goedkeuren, zij het met de neus dichtgeknepen. Het is dat of lang uitstel. Mays woordvoerder zei vanmiddag alvast dat de premier “onvermoeibaar” door werkt.

Terug naar af

Wordt het akkoord voor de derde keer verworpen, dan is de chaos pas echt groot. In dat geval kan het Verenigd Koninkrijk vragen om een volledig nieuwe brexitdeal te onderhandelen tijdens lang uitstel. Die kan bijvoorbeeld een nauwere relatie met het continent inhouden, naar Noors model. In elk geval zou het uitstel dan een pak langer duren dan 30 juni. Bovendien moet Brussel ook akkoord gaan met nieuwe onderhandelingen.

Tweede referendum

De Britten kunnen op elk moment beslissen om de brexit dan toch niet te laten doorgaan en gewoon in de Europese Unie te blijven. Maar dat kan voor de meeste politici wel enkel als het volk dat zelf aangeeft in een tweede brexitreferendum. Dat kan hetzelfde statuut hebben als de volksbevraging van 2016: puur adviserend en dus niet bindend. Maar de regering kan ook kiezen voor een bindend referendum.

In elk geval zou er heel wat tijd gaan over de organisatie van een nieuw referendum. Experten van het Londense University College schatten dat dat zeker 22 weken zou duren. Intussen is er dus opnieuw een langer uitstel nodig.

De optie van een tweede referendum werd gisteren wel massaal verworpen in het parlement, maar dat lag eerder aan het feit dat het voorstel niet op het juiste moment ter stemming werd voorgelegd. Veel Labour-parlementsleden blijven voorstander van een nieuwe referendum, maar stemden daar gisteren wel tegen.

Nieuwe verkiezingen

Theresa May zou kunnen overgaan tot nieuwe parlementsverkiezingen, als ze er van uitgaat dat dat haar positie zou versterken tenminste. Daarvoor heeft ze wel een tweederdemeerdheid in het parlement nodig. De verkiezingen vinden dan ten vroegste 25 werkdagen na die stemming plaats, al is het aan de premier om de precieze datum te bepalen.

Motie van wantrouwen

Oppositiepartij Labour kan op eender welk moment een motie van wantrouwen indienen tegen de regering. Een meerderheid van het parlement moet daar mee instemmen, waarna de regering 14 dagen de tijd heeft om een motie van vertrouwen te winnen. Lukt dat niet, dan volgen ten vroegste 25 werkdagen later nieuwe verkiezingen.

Premier May kreeg begin dit jaar al een motie van wantrouwen van Labour voor de kiezen, maar die won ze. Binnen de Conservatieve partij staat niemand klaar om het roer over te nemen, en Labour alleen heeft geen meerderheid in het parlement.

May neemt ontslag

Eind vorig jaar overleefde de eerste minister al eens een vertrouwensstemming binnen haar eigen Conservatieve partij. Volgens de interne partijregels van de Tories mag er een jaar lang geen nieuwe vertrouwensstemming tegen May worden georganiseerd, maar dat betekent niet dat ze zelf geen ontslag kan nemen.

In dat geval moeten de Conservatieven via interne verkiezingen op zoek naar een nieuwe premier. Wie dat dan ook moge worden, de uitdaging blijft dezelfde.

Brexit zonder akkoord op andere datum

Het Britse parlement sprak zich dan wel al twee keer uit tegen een brexit zonder deal, wettelijk bindend is dat niet. Als de Europese leiders instemmen met een uitstel, maar de onderhandelaars slagen er niet in het bestaande akkoord goed te keuren of een nieuw akkoord uit de brand te slepen, dan behoort een crash uit de EU nog altijd tot de mogelijkheden. Theoretisch kunnen de Britten zelfs op 29 maart nog uit de Unie stappen.