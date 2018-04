Nog twee gewonden in levensgevaar nadat Duitser inreed op terras in Münster TTR

09 april 2018

11u44

Bron: Belga 2 Na de aanslag in de Duitse stad Münster zaterdagavond, waarbij twee mensen het leven lieten, verkeren nog twee personen in levensgevaar. Dat meldt de politie vandaag. Een twintigtal mensen raakte gewond, de dader pleegde na de feiten zelfmoord. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat het om een psychisch labiele en gestoorde man gaat.

De 48-jarige Duitser reed met een bestelwagen in op een terras in het centrum van Münster. Nadien schoot de man zichzelf door het hoofd. Een 51-jarige vrouw en 65-jarige man kwamen daarbij om het leven. Twintig anderen raakten gewond, van wie er twee nog in levensgevaar verkeren.

De politie is nog bezig met het onderzoek naar de motieven en de achtergrond van de man. "Het ziet ernaar uit dat we te maken hebben met een psychisch labiele en gestoorde man, die er mogelijk al langer over dacht zich van het leven te benemen", zo liet de minister van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen, Herbert Reul, vandaag weten. "Het heeft er ook alle schijn van dat hij alleen handelde." Reul liet ook nog weten dat de dader geen wapenvergunning had.