Nog tientallen IS-vrouwen vormen gevaar : "Aanslagen niet langer ideologisch taboe" mvdb

16 mei 2018

08u42

Bron: De Tijd 0 België telt 80 vrouwelijke 'foreign terrorist fighters', van wie er 54 in Irak of Syrië zouden vertoeven. De andere 26 zijn al teruggekeerd. Dat vernam senator Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) van minister van Justitie Koen Geens (CD&V), zo meldt De Tijd vandaag.

Onze Staatsveiligheid ziet een gevaarlijke evolutie in de ideologische rol die terreurgroepen als IS aan vrouwen toebedelen. Zo nemen vrouwen, die lang een ondersteunende rol hadden, vaker een actieve, militaire rol op. "Aanslagen door strijdsters zijn in principe niet langer een ideologisch-religieus taboe", luidt het in een risicoanalyse.

Tientallen Belgische IS-vrouwen vormen dus nog een dreiging, al waren de meesten "in de eerste plaats niet gemotiveerd door een actieve deelname aan terroristische of militaire activiteiten"."Hun motivatie bestond vooral uit een mengeling van ideologische en persoonlijke motieven: het verlangen om deel uit te maken van het ideologische project van IS en een nieuw leven te beginnen in het zogenaamde kalifaat."

De Staatsveiligheid zegt bij haar risico-inschatting van terreurstrijders a priori geen onderscheid te maken tussen man of vrouw. Ze stellen zich allemaal bloot aan vervolging.