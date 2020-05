Nog te koop op Indonesische markten: vleermuizen, slangen, honden en ratten Dieter Bauwens

14 mei 2020

10u44

Bron: De Morgen 0 China treedt na de corona-uitbraak harder op tegen markten waar wilde dieren worden geslacht en verkocht. Maar in Indonesië kunnen bewoners nog altijd vleermuizen, ratten, slangen en hagedissen kopen voor het avondeten. Oproepen van de belangrijkste coronadeskundige van de regering, Wiku Adisasmito, om de markten te sluiten, hebben tot nu toe tot niets geleid.

De beruchtste markt, Tomohon Extreme Market op het eiland Sulawesi, is nu na de sluiting van de Chinese markten zelfs uitgegroeid tot een van de belangrijkste in Zuidoost-Azië.

“Cafetaria voor ziekteverwekkers”

Op de markt worden ook honden doodgeslagen en geslacht. Sommige honden zijn huisdieren die van de straat worden meegenomen door handelaren. Op de markt zijn 120 slachters in de weer, die ook pythons van 6 meter in stukken hakken.



“De markt is een soort cafetaria voor ziekteverwekkers”, aldus Adisasmito woensdag in The New York Times. “Het eten van wilde dieren is hetzelfde als spelen met vuur.” De corona-uitbraak begon vorig jaar op een markt in Wuhan. Het virus zou afkomstig zijn van vleermuizen. Mogelijk is het via een ander dier overgedragen op mensen.

Het is slechts wachten tot wij het epicentrum worden van een pandemie zoals in Wuhan Billy Gustafianto Lolowang, manager van het Tasikoki-natuurpark op Sulawesi

Tijdbom

Ook actievoerders roepen de autoriteiten op Tomohon en andere markten te sluiten, maar ondanks de pandemie gebeurt dit niet. Volgens het ministerie van Milieu en Bosbouw is het de verantwoordelijkheid van de lokale autoriteiten om de markten te sluiten. Het ministerie zegt dat er zeven grote markten zijn op Java, Sumatra, Bali en Sulawesi waar wilde dieren worden verkocht voor menselijke consumptie.

“Dit is een tijdbom”, aldus Billy Gustafianto Lolowang, manager van het Tasikoki-natuurpark op Sulawesi, waar dieren worden opgevangen en verzorgd. “Het is slechts wachten tot wij het epicentrum worden van een pandemie zoals in Wuhan.”

