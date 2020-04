Nog strengere regels in Parijs: sportieve activiteiten buitenshuis verboden tussen 10u en 19u ADN

07 april 2020

12u43

Bron: Belga, ANP 4 De burgemeester van Parijs en prefect van de politie hebben dinsdag in een persbericht een verbod op elke sportieve activiteit in Parijs tussen 10 uur en 19 uur aangekondigd. De maatregel gaat woensdag in.

De hoofdstad is de eerste stad in Frankrijk die haar inperkingsmaatregelen heeft verstrengd. Parijzenaren die tijdens de coronacrisis buiten willen sporten, krijgen te maken met strengere regels. Joggen en andere sportactiviteiten worden in de ban gedaan tussen 10.00 uur en 19.00 uur.

De Franse overheid had mensen vorige maand al opdracht gegeven zoveel mogelijk binnen te blijven. Het huis verlaten om te bewegen was onder voorwaarden nog wel toegestaan. In de straten van Parijs waren daardoor nog steeds veel joggers te zien en bij markten was het soms nog druk.



De lokale autoriteiten hebben nu besloten dat sportactiviteiten vanaf woensdag alleen zijn toegestaan aan het begin van de ochtend en in de loop van de avond, zodat er overdag minder mensen op straat zijn.

Maandag riep de Franse regering nog op de inspanningen in de strijd tegen het coronavirus niet te versoepelen. Het virus leidde in Frankrijk al tot bijna 9.000 doden. De strenge maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen blijven tot minstens 15 april van kracht en worden vermoedelijk weer verlengd.

Lees ook:

Experten schrijven open brief: “Sport, maar doe het met mate”

Sportkinesist Lieven Maesschalck: met deze oefeningen blijf je in conditie zonder je huis te verlaten (+)