Nog steeds zware bosbranden in Siberië, al 13,4 miljoen hectare woud vernield HL

12 augustus 2019

15u06

Bron: Belga 0 In Siberië woeden nog steeds zware bosbranden. Het vuur heeft zich de afgelopen dagen verder verspreid: maandag zijn op een oppervlakte van ongeveer 280.000 hectare meer dan 200 brandhaarden actief.

Al wekenlang woeden bosbranden over de Russische taiga, het voor het klimaat belangrijke moerassige naaldwoud in de noordelijke poolstreken. Milieuorganisaties als Greenpeace zeggen dat er begin dit jaar al ongeveer 13,4 miljoen hectare aan woud verloren is gegaan. Dat is bijna vijf keer de oppervlakte van België. Greenpeace gebruikte daarvoor satellietbeelden.

De reddingsdiensten boeken echter ook successen. Zo werden zondag meer dan 50 branden over een oppervlakte van 5.700 hectare geblust, klinkt het.

Jaarlijks woeden grote bosbranden in de grote, afgelegen bossen in Siberië. Dit jaar is het vuur, onder meer door de droogte, echter nog verwoestender dan andere jaren. Er zijn onderzoeken gestart naar brandstichting.

Veel mensen in de getroffen regio's hebben last van de gevaarlijke rook, en velen van hen beschuldigen de regering ervan te laat te hebben ingegrepen om de branden te bestrijden. In grote steden als Irkoetsk is de situatie de laatste dagen weer verslechterd omdat de wind gedraaid is.