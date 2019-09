Nog steeds honderden mensen vermist op de Bahama's na orkaan Dorian ADN

29 september 2019

07u48

Bron: ANP 0 Een maand nadat de verwoestende orkaan Dorian over de Bahama's trok, zijn nog steeds zeshonderd mensen vermist, meldt CNN. Hubert Minnis, de premier van de Bahama's, zegt dat het aantal vermisten steeds minder wordt, maar dat het dodental wel verder oploopt.

Dorian trok een spoor van vernieling op de Bahama’s. Huizen en gebouwen werden verwoest, duizenden mensen kwamen zonder stroom te zitten en veel mensen vonden de dood. Het aantal doden ligt nu officieel op 56 slachtoffers.

"We weten dat de kans groot is dat er nog meer mensen overleden zijn, omdat er nog honderden vermist zijn", zei Minnis gisteren. Reddingswerkers van een Amerikaans medisch team dat op de Bahama's is voor hulp, kunnen nog steeds de geur van dode mensen ruiken. Veel mensen zijn vermoedelijk door het water meegetrokken en daardoor omgekomen.



Ook zijn duizenden mensen dakloos geworden. Veel bewoners van de eilandengroep zijn intussen gevlucht naar de Verenigde Staten. De regering van de Bahama's kondigde eerder deze week aan bedrijven in te huren om de grote afvalbergen te verwijderen.

Bekijk ook: Voor en na: zo groot is de ravage op de Bahama’s na Dorian