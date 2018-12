Nog steeds geen zicht op daders drone-affaire Gatwick

29 december 2018

Bron: AD.nl

De politie in Engeland heeft nog steeds geen zicht op de dader of daders van de drone-affaire op vliegveld Gatwick. Het vliegveld lag op 19 december een hele dag stil omdat er drones in het luchtruim vlogen. Tienduizenden passagiers konden inet vertrekken. Twee drones die de Britse politie heeft gevonden bij het vliegveld Gatwick blijken niet de toestellen die rondvlogen. Dat heeft de politie vandaag gezegd.