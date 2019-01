Nog steeds geen duidelijkheid over datum van Trumps ‘State of the Union’ bvb

27 januari 2019

18u19

Bron: Belga 0 De State of the Union (SOTU) zal niet op dinsdag plaatsvinden. Wanneer de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi president Donald Trump dan wel zal uitnodigen om zijn jaarlijkse toespraak te houden, is niet duidelijk. Dat meldt CNN-nieuwsanker Jim Sciutto vandaag op Twitter.

Rond de State of the Union van dit jaar is al heel wat te doen geweest. Halfweg januari stelde Nancy Pelosi voor om de SOTU van 29 januari uit te stellen, wegens de aanslepende shutdown. Die had volgens Pelosi immers consequenties voor de beveiliging van het Congres.

Trump overwoog aanvankelijk om zijn toespraak op een andere plek te houden, maar zwichtte afgelopen donderdag dan toch. Vrijdag ondertekende Trump een wetsvoorstel dat een tijdelijk einde maakt aan de shutdown, maar een datum voor de SOTU is er dus nog niet.

Pelosi zei vrijdag na Trumps aankondiging over dat voorlopige einde van de shutdown al dat de State of the Union nog niet was gepland. "Ik heb tegen de president gezegd dat wanneer de regering wordt geopend, we een wederzijds aanvaardbare datum zullen bespreken", klonk het.

Als er op 15 februari geen definitief akkoord is, dreigt een nieuwe shutdown. De reden voor de shutdown was de weigering van de Democraten om 5,7 miljard dollar vrij te maken voor de muur die Trump aan de grens met Mexico wil bouwen.