Nog steeds geen akkoord over 177 migranten die vastzitten op schip Italiaanse kustwacht

22 augustus 2018

15u32

Bron: Belga 0 Er is nog steeds geen akkoord over de migranten die aan boord zitten van de Diciotti, het schip van de Italiaanse kustwacht dat in een Italiaanse haven ligt aangemeerd. Dat zei de Europese Commissie, waarmee die suggereert dat nog geen enkele EU-lidstaat heeft aangeboden om de migranten op te vangen.

De Commissie sprak de lidstaten aan om "coördinatie, steun" te leveren en ook om "ons diplomatiek gewicht in de schaal te gooien om een snelle oplossing voor de situatie te vinden", aldus woordvoerster Tove Ernst. "We spreken hier over mensen, over 170 personen, en natuurlijk zou voor iedereen de prioriteit moeten zijn om te verzekeren dat deze mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben."

Intussen gaf de Commissie Italië 9 miljoen euro om de gezondheidszorg in de opvangcentra voor meer dan 42.000 asielzoekers te verbeteren. Daarmee komt de migratiefinanciering aan Rome op meer dan 200 miljoen euro.

"Staatsontvoering"

De Italiaanse extreemrechtse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini ontkende dat zijn beslissing om de ontscheping van de migranten niet toe te laten, zoveel is als "staatsontvoering". Schrijver Roberto Saviano uitte die beschuldiging maandag. Hij zei dat in Italië mensen zonder aanklacht enkel voor 48 uur kunnen worden vastgehouden. Iedere langere detentie is "ontvoering", zei hij.

"De zomer loopt ten einde en de nonsens van Saviano is terug. Hebben jullie hem gemist? Ik niet", reageerde Salvini op Twitter.

Finisce l’estate e tornano le fesserie di Saviano!

Verantwoordelijkheid

De migranten kwamen maandagavond aan in de haven van Catania, maar mochten van Salvini niet ontschepen tot andere Europese regeringen ermee akkoord zouden gaan om hen op te vangen. Het schip van de Italiaanse kustwacht pikte de migranten donderdag op in Maltese wateren. Sindsdien ruziën Malta en Italië over wiens verantwoordelijkheid het is om de mensen aan boord op te nemen.

Salvini zei gisteren dat verschillende EU-landen die beloofd hadden migranten op te vangen die vorige maand in Sicilië aan land kwamen, hun belofte niet nakwamen. De Maltese regering zei dat de Italiaanse autoriteiten Malta geen te volgen procedure hadden gegeven.

Het Maltese leger zei vandaag dat het 100 migranten op de Middellandse Zee redde en 2 lichamen oppikte. Hun vaartuig bevond zich op 126 kilometer ten zuiden van Malta en dreigde onder te gaan. Aan boord zaten 100 mensen en lagen ook 2 levenloze lichamen.