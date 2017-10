Nog steeds 45 gewonden in ziekenhuis na schietpartij in Las Vegas 01u30

Bron: Belga 0 REUTERS Na de schietpartij in Las Vegas op 1 oktober worden nog steeds 45 gewonden verzorgd in het ziekenhuis, van wie nog een deel in kritieke toestand verkeert. Dat heeft sheriff Joe Lombardo van Clark County in de Amerikaanse staat Nevada gisteren gezegd op een persconferentie. De officiële balans van schietpartij werd bijgesteld naar 58 doden en 546 gewonden.

Tijdens dezelfde persconferentie gaf FBI-agent Aaron Rouse, die het onderzoek naar de schietpartij leidt, aan dat er nog steeds geen duidelijkheid is over het motief van de 64-jarige dader Stephen Paddock. Hoewel terreurgroep Islamitische Staat (IS) er als de kippen bij was om de schietpartij op te eisen, zegt Rouse dat er nog geen bewijzen zijn die aantonen dat Paddock handelde "vanuit een ideologie of in naam van eender welke groepering".



Op 1 oktober opende Paddock vanuit zijn kamer op de 32ste verdieping van het hotel Mandalay Bay het vuur op een menigte van 22.000 mensen die een countryfestival bijwoonden. De speurders gaven gisteren aan dat de zestiger ook "bewust" op kerosinetanks van de luchthaven McCarran heeft geschoten, maar ze benadrukten dat de kans zeer klein is dat de brandstof door een kogel tot ontploffing gebracht zou kunnen worden.

REUTERS Paola Bautista, een van de vele slachtoffers van de schietpartij, in haar ziekenhuiskamer op 4 oktober