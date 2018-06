Nog steeds 193 vermisten na schipbreuk in Indonesië: kapitein gearresteerd Redactie

21 juni 2018

08u19

De kapitein van de Indonesische veerboot die maandag in Lake Tomba schipbreuk heeft geleden, is door de politie opgepakt voor verhoor. Dat maakten de lokale autoriteiten bekend. De schipbreuk kostte al zeker het leven aan vier mensen, terwijl 193 anderen vermist zijn. De kapitein is nog niet verhoord want is "getraumatiseerd", zei een woordvoerder van de nationale politie.

De ferry was onderweg naar Tigaras in het district Simalungun, toen hij in slecht weer met felle winden terechtkwam. De boot had pas 2 km afgelegd vanuit de haven van Simanindo. Het traject van de veerboot zou illegaal zijn afgelegd, zonder tickets en een passagierslijst.

De kapitein, Tua Sagala, is een van de 18 overlevenden. De dood van vier passagiers is bevestigd. Nog eens 193 anderen zijn vermist, zo blijkt uit een balans van de Indonesische autoriteiten. De zoekoperaties worden vandaag voortgezet.

Als de schattingen van de overheid worden bevestigd, zou de veerboot vier of vijf keer meer passagiers hebben vervoerd dan de maximale toegelaten capaciteit.

Volgens de politie gaat het om een van de ergste maritieme rampen in Indonesië. Mogelijk duren de reddingswerken nog zeker een week.