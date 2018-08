Nog steeds 130 vermisten na instorting dam in Laos HA

06 augustus 2018

09u17

Na de instorting van een dam in het zuiden van Laos twee weken geleden, zijn nog steeds 130 mensen vermist. Dat blijkt uit een nieuwe officiële balans van de autoriteiten. Slechts 31 lichamen werden al geborgen.

"De hulpdiensten hebben gisteren nieuwe slachtoffers aangetroffen. In dit stadium werden al 31 lichamen gevonden, 130 mensen zijn nog vermist", zegt de adjunct-gouverneur van de provincie Attapeu, waar de ramp plaatsvond.

Tegenstrijdige info

Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies vielen. Verschillende afgelegen dorpen zijn moeilijk bereikbaar in het moessonseizoen, en het communistische, weinig transparante regime van het land, geeft maar beperkte en soms tegenstrijdige informatie door over de nooit geziene ramp in het land. Kort na de dambreuk spraken bepaalde lokale verantwoordelijken over 1.126 vermisten.



De dam stortte op 23 juli in, waarna 500 miljoen ton water zeven dorpen overspoelde. Een zone van verschillende tientallen kilometers raakte overstroomd door het water. Ook in buurland Cambodja moesten mensen hun woningen ontvluchten.

"Constructiefout"

Volgens de minister van Energie en Mijnbouw werd de instorting mogelijk veroorzaakt door fouten bij de bouw van de dam. Ook zou de dam enkele dagen voor de ramp beschadigd zijn geweest door de hevige moessonregens, en werd er niet overgegaan tot een preventieve evacuatie. Dat leidde tot veel verontwaardiging. De minister verklaarde dat er een officieel onderzoek komt naar de oorzaak van de ramp.