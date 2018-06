Nog nooit zo veel aanrandingen op zo'n korte tijd in Freiburg: "Gevoel van veiligheid burgers wankelt" Karen Van Eyken

20 juni 2018

13u18

Bron: Schwarzwälder Bote, Die Welt 46 In de Duitse stad Freiburg hebben zich op heel korte tijd veel aanrandingen voorgedaan. "Dat is nooit eerder gebeurd", zegt de politiewoordvoerder. Het veiligheidsgevoel van de bevolking wordt op de proef gesteld door de aanhoudende reeks seksuele delicten. Wat is er aan de hand?

Freiburg staat bekend als een levendige universiteitsstad met een prachtig oud centrum. Maar de afgelopen weken haalde de metropool omwille van een andere reden de krantenkoppen: aanrandingen en seksueel geweld.

"Sinds eind mei ondergraaft een ongekende reeks seksuele delicten het veiligheidsgevoel van de bevolking," schrijft de plaatselijke krant 'Schwarzwälder Bote'.

Drie vrouwen op twee uur tijd

Op 30 mei randde een man drie vrouwen aan op twee uur tijd. Hij werkte een vrouw tegen de grond en wilde haar betasten. Een andere vrouw viel hij aan nabij een bushalte en een derde vrouw sleurde hij naar het struikgewas. Volgens de politie verzetten alle vrouwen zich echter hevig, waarna de man steeds op de vlucht sloeg. Als verdachte werd later een Bulgaar gearresteerd.

Op 9 juni werd een jonge vrouw aangerand in een park. Twee mannen hadden haar eerder aangesproken waarna een van hen haar was gevolgd. De man vergat na de feiten zijn rugzak. De tas leidde de politie naar een verdachte, een 23-jarige man uit Syrië.

De afgelopen dagen volgden nog vijf seksuele aanvallen in het hart van de stad. Een man greep naar de borsten van een 36-jarige vrouw. Toen ze de dader wegduwde, sloeg hij haar. Hij zou ook nog twee andere vrouwen hebben lastiggevallen. Een dronken Afrikaanse asielzoeker wordt van de feiten verdacht en is opgepakt. In de twee andere gevallen is de politie nog op zoek naar de daders die een Arabisch en Afrikaans uiterlijk zouden hebben volgens de slachtoffers. De Afrikaanse man zou zijn slachtoffer ook nog een oorveeg hebben verkocht voor hij op de vlucht sloeg.

In totaal zijn er negen aanrandingen gebeurd op iets meer dan twee weken tijd, zo schrijft de Duitse krant Die Welt.

"Geen loslopend wild"

"Bij mijn weten hadden we op zo'n korte tijd nog nooit zo veel aanrandingen", zei politiewoordvoerder Dirk Klose tegen de krant. Gevraagd of vrouwen zich nog veilig kunnen voelen in de stad, meent hij dat vrouwen zich zeker "geen loslopend wild" moeten voelen. "Alert zijn en onze preventietips ter harte nemen, dat is de enige juiste manier", verklaarde hij.

De politie wijst erop dat in alle gevallen, behalve bij de twee meest recente zaken, steeds de vermeende daders konden worden opgepakt.

In oktober 2016 daverde de stad al eens op haar grondvesten. De Afghaanse vluchteling Hussein K. verkrachtte en vermoordde studente Maria Ladenburger. Intussen werd hij veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.