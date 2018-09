Nog minstens zes andere slachtoffers van chirurg die samen met partner vrouwen drogeerde en misbruikte Joeri Vlemings

20 september 2018

10u56

Bron: NBC News, USA Today 0 Grant Robicheaux (38) en zijn vriendin Cerissa Riley (31) worden ervan beschuldigd twee vrouwen in 2016 te hebben gedrogeerd en seksueel misbruikt. Na de bekendmaking van de aanklacht hebben zich nog zes slachtoffers gemeld. Nog een andere vrouw vertelde voor de camera hoe ze maar nipt kon ontsnappen aan de seksuele intimidatie van Robicheaux.

"Hij probeerde mijn kleren uit te trekken, ik bleef herhalen dat ik daar niet klaar voor was", getuigde de 24-jarige Lauren Haydn uit Laguna Beach bij Inside Edition. De vrouw had de orthopedisch chirurg vorig jaar in oktober leren kennen via datingapp Tinder. Hij nodigde haar uit voor een etentje bij hem thuis in Californië. Maar de knappe arts uit Orange County, ook bekend van een reality datingshow op tv uit 2014, wou méér. Haydn voelde zich fel geïntimideerd door Robicheaux. Ze slaagde erin zich tijdig uit de voeten te maken, nadat ze hem eerst de les had gespeld. "Hij is walgelijk, zielig, een monster", zei ze aan Inside Edition.

Volgens aanklager Tony Rackauckas zouden er weleens veel meer slachtoffers kunnen zijn dan de acht vrouwen die zich al meldden. Rackauckas baseert zich daarbij op de foto's en video's die het gerecht in handen heeft. "Dat zijn er honderden, waarschijnlijk zelfs meer dan duizend", aldus Rackauckas. Daarop staan vaak seksuele handelingen. "Er zijn situaties bij waarin de vrouw in de video zo onder invloed is dat ze niet meer in staat was toestemming te geven voor seks met het koppel."

Onschuldig

Dat paar, dat zijn Grant Robicheaux en zijn vriendin Cerissa Riley, die van medeplichtigheid aan de verkrachtingen wordt beschuldigd. De twee pleiten onschuldig. De speurders zijn nog altijd op zoek naar meer slachtoffers.

Een van de twee feiten waarvoor Robicheaux en Riley op 11 september werden aangeklaagd, speelde zich af in april 2016 in het appartement van Robicheaux. Het duivelskoppel zou een 32-jarige vrouw ontmoet hebben in een restaurant in Newport Beach en haar meegetroond hebben naar een party bij Robicheaux thuis. Daar zouden ze de vrouw gedrogeerd en seksueel misbruikt hebben.

Een paar maanden later, op 2 oktober 2016, sloegen de twee opnieuw toe. In een bar in Newport Beach dronken ze iets met een vrouw, tot die het bewustzijn verloor. De randden haar aan, met de intentie haar te verkrachten, zo luidt de aanklacht. De vrouw kwam weer bij en begon om hulp te schreeuwen. Een buur belde de politie.