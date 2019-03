Nog minder dan 48 uur en alles zit vast: “Parlementsleden roepen premier May op brexitstemming uit te stellen” TT

11 maart 2019

08u28

Bron: Reuters, BBC, The Times 0 Met nog iets meer dan een dag te gaan voor wat opnieuw een cruciale stemming moet worden in het Britse parlement, ziet het er niet goed uit voor Theresa May. De felgeplaagde premier is er voorlopig niet in geslaagd extra toegevingen van de rest van de Europese Unie los te krijgen, en vermoedelijk wordt de brexitdeal morgen net zoals in januari gewoon weer weggestemd. De BBC zegt dat de gesprekken volledig “vast zitten”, volgens The Times roepen conservatieve parlementsleden May op de stemming daarom uit te stellen.

Er werd afgelopen weekend nog verder onderhandeld tussen de Britten en de Europeanen, maar zonder resultaat. In een telefoongesprek met Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker moest May gisterenavond vaststellen dat de situatie compleet geblokkeerd is, schrijft de BBC vanmorgen. Vanmorgen wordt er verder onderhandeld, maar niemand zit voorlopig nog een uitweg. De Britten willen aanpassingen aan de veelbesproken Ierse backstop, de EU zegt dat daarover niet meer te onderhandelen valt. Enkel aan een soort van interpretatieve nota kan nog gewerkt worden.

Verwacht wordt dat May tijdens de nieuwe stemming in het parlement dan ook opnieuw met een grote meerderheid wordt verslagen. In januari gebeurde al eens hetzelfde, toen een deel van May's Conservatieve partij tegenstemde. Het zijn vooral de harde brexiteers die vrezen dat ze door de backstop verplicht in een Europese douane-unie zullen moeten blijven zonder eenzijdig te kunnen beslissen eruit te stappen.

Minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt riep de brexiteers gisteren op zich achter May te scharen. Anders riskeren ze dat de brexit helemaal niet doorgaat, aldus Hunt. Er resten nog slechts 18 dagen vooraleer het Verenigd Koninkrijk de EU moet verlaten.

In Londen doen ondertussen geruchten de ronde dat May een nieuwe nederlaag mogelijk politiek zelf niet zou overleven. Enkele maanden overleefde ze wel een vertrouwensstemming in haar eigen partij, maar enkele eurosceptici waarschuwden dit weekend dat May's positie opnieuw op de helling kan komen te staan.

Voorlopig liggen alle opties nog op tafel. De regering zegt dat de stemming hoe dan ook doorgaat, ook al dringen sommige parlementsleden er op aan ze uit te stellen. Gaat ze door en wordt de deal opnieuw verworpen, dan mogen de leden van het Lagerhuis woensdag stemmen over wat ze dan wel willen: de EU verlaten met of zonder deal. Donderdag zou er dan gestemd kunnen worden over uitstel.