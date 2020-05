Nog meer parlementsleden verlaten partij Franse president Macron KVDS

26 mei 2020

17u30

Bron: Belga 8 Nog eens zeven parlementsleden hebben de partij van de Franse president Emmanuel Macron verlaten. Ze hebben een eigen partij opgericht onder de naam Agir Ensemble. Vorige week raakte Macron al zijn parlementaire meerderheid kwijt toen zeventien leden van zijn La République en Marche (LREM) opstapten en een eigen partij oprichtten.

De zeven nieuwe ‘afvallige verkozenen’ zeiden dat de nieuwe factie, hoewel loyaal aan de presidentiële partij, "wendbaar" zou zijn en in staat is om de boel op te schudden zodra het coronavirus verdwenen is.

De zet verlaagt het aantal LREM-parlementsleden in de Assemblée tot 281, acht zetels minder dan de absolute meerderheid van 289. De partij van de president had aanvankelijk een grote meerderheid met 314 zetels, na de parlementsverkiezingen van 2017 en de opkomst van Macron.



De president kan evenwel nog steeds rekenen op steun van onder meer de kleinere centristische alliantiepartner Mouvement Démocrate (MoDem). Die kan nu echter wel meer greep krijgen op de beleidsvorming in de laatste twee jaar van het vijfjarige mandaat van Macron. Samen hebben de partijen 335 zetels.

De opgestapte leden zijn vooral gefrustreerd door Macrons strakke greep op de besluitvorming en zijn pro-businessbeleid.

Agir Ensemble is de tiende parlementaire groepering in de Assemblée Nationale, een recordaantal in het huidige Frankrijk. Vorige week stichtten zeventien afvalligen de nieuwe linkse fractie Ecologie Démocratie Solidarité.

