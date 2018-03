Nog meer kindslachtoffers in Syrië in 2017 dan jaar voordien kv

12 maart 2018

16u21

Bron: Belga, The Guardian 0 Sinds het begin van de Syrische oorlog bijna acht jaar geleden zijn in dat land meer dan 350.000 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers bevinden zich meer dan 105.000 burgers, klinkt het volgens informatie van het Syrische Observatorium voor Mensenrechten (SOHR) vandaag. Unicef wijst erop dat het aantal kindslachtoffers vorig jaar met 50 procent is toegenomen.

Bij deze cijfers zijn enkel de slachtoffers geteld van wie de dood bevestigd is. Het werkelijk aantal doden ligt duidelijk hoger en zou volgens schattingen meer dan 500.000 bedragen.

Op 15 maart 2011 vonden er in de hoofdstad Damascus en elders in het land demonstraties plaats, waarna de spanningen snel escaleerden. Die dag werd symbolisch als het begin van de Syrische oorlog vastgelegd. De speciale VN-gezant Staffan de Mistura had in april 2016 over meer dan 400.000 doden in het conflict gesproken. Het kantoor van de SOHR is in het Engelse Coventry gevestigd en baseert zich voor zijn cijfers op informatie van activisten ter plaatse. De cijfers van de SOHR worden over het algemeen als betrouwbaar ingeschaald.

Kindslachtoffers

Uit een rapport van Unicef blijkt dat 2017 tot dusver het dodelijkste oorlogsjaar was voor Syrische kinderen: 910 kinderen kwamen vorig jaar om tijdens de oorlog. Dat is een stijging met 50 procent in vergelijking met het jaar voordien. Het aantal kindsoldaten is sinds 2015 verdrievoudigd.

Syrische kinderen lopen het risico op fysieke en emotionele schade die hen hun hele leven kan achtervolgen. Ze groeien op in oorlogsgebied en naast het oorlogsgeweld kampen ze ook voedselschaarste en een zeer beperkte toegang tot gezondheidszorg en onderwijs. Daarnaast belanden sommige kinderen in dwangarbeid of gedwongen huwelijken.

Deze kinderen lopen een erg groot risico om genegeerd en gestigmatiseerd te worden terwijl het aanhoudende conflict voortduurt. Geert Cappelaere, Unicef

Geert Cappelaere, directeur van Unicef voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika, spreekt van "levenslange littekens" voor Syrische kinderen. "Hun toestand vereist een gespecialiseerde aanpak", zegt hij aan The Guardian. "De noden van kinderen verschillen van die van volwassenen. Terwijl hun lichamen en capaciteiten veranderen, moet ook hun zorg aangepast worden. Deze kinderen lopen een erg groot risico om genegeerd en gestigmatiseerd te worden terwijl het aanhoudende conflict voortduurt".

Volgens de VN maakt het Syrische regime het erg moeilijk om humanitaire hulp te voorzien voor kinderen. Alleen al in 2017 werd aan hulpkonvooien van de Verenigde Naties 105 keer de toegang ontzegd.