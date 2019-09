Nog meer dan maand wachten op heropening parlement, maar Labour broedt al op nieuw plan om Boris Johnson af te zetten LH

Bron: The Daily Express, Sky News 0 Het Britse parlement sluit de komende vijf weken de deuren, toch broeden Labour-leider Jeremy Corbyn en zijn bondgenoten van de oppositie op een nieuw plan om premier Boris Johnson omver te werpen. Op 22 oktober zouden ze een motie van wantrouwen willen indienen tegen Johnson. Dat schrijft The Daily Telegraph.

Het Britse Lagerhuis stemde afgelopen nacht opnieuw tegen de oproep van premier Johnson voor vervroegde verkiezingen. Het was de zesde motie in zes dagen die de Britse premier verloor. Eerder had het Britse parlement al een wet aangenomen die Johnson verplicht nieuw brexit-uitstel te vragen bij de EU, als hij tegen 19 oktober geen brexit-akkoord uit de brand kan slepen.

Toch ligt de Britse premier, die gezworen heeft om het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober uit de EU te krijgen, nog niet helemaal in de touwen. Kort na de stemming werd het parlement tot 14 oktober opgeschort. Die zet maakte de oppositie de komende weken monddood. Johnson verklaarde gisteren dat zijn regering zal doorgaan met het bereiken van een brexitdeal en zich ondertussen zal voorbereiden op het verlaten van de EU zonder een akkoord.

Slinks plan

Johnson zei ook dat hij een uitstel van de brexit niet zal vragen, ook al is hij daar nu dus wettelijk toe verplicht. Zijn boodschap opende de deur voor de speculatie dat de regering er alles aan zal doen om achterpoortjes in de wet te zoeken om toch aan het uitstel te ontsnappen. Zo zou de Britse regering in het geheim aan een slinks plan werken waarbij de premier enerzijds voldoet aan de wet die hem verplicht uitstel voor de brexit te vragen, maar tegelijkertijd ook zijn belofte nakomt om niét om uitstel te vragen. De premier zou nog een andere troefkaart kunnen uitspelen: de ietwat absurde optie om een motie van wantrouwen tegen zichzelf in te dienen.

Labour op zijn beurt blijkt nu ook te broeden op een nieuw plan dat nieuwe verkiezingen mogelijk moet maken. In de omgeving van Corbyn is te horen dat de oppositie een motie van wantrouwen wil indienen tegen Johnson. Dat zou gebeuren in de periode na de traditionele speech van de Queen op 14 oktober, waarmee het nieuwe parlementaire jaar wordt geopend. Normaal is die speech waarin de wetgevende plannen van de regering uit de doeken worden gedaan, een formaliteit. Nu belooft die gebeurtenis al een ander paar mouwen te worden.

Geen meerderheid meer

Na de speech van de Queen volgen zes dagen van parlementaire debatten, waarna over de plannen gestemd wordt. Insiders verklaarden aan The Daily Telegraph dat het waarschijnlijk is dat Corbyn een motie van vertrouwen zal indienen - met de verwachting dat de beleidsverklaring zal worden weggestemd. Een realistisch scenario? Ja, want Johnson heeft nu al geen meerderheid meer in het Britse Lagerhuis.

Om een motie van wantrouwen tegen Johnson, heeft Corbyn echter een tweederdemeerderheid nodig. Bij Labour zijn er echter van overtuigd dat het wegstemmen van de beleidsverklaring de rebellen in de Conservatieve Partij zou overtuigen om zich te verenigen met de oppositie.

De vertrouwensstemming zou plaatsvinden na de Europese top van 17 en 18 oktober, waar Johnson volgens de wet een deal moet verzekeren, ofwel om uitstel van de brexit moet vragen. Die timing past perfect in de tactiek van de oppositie, die koste wat het kost een brexit zonder akkoord willen vermijden.

Corbyn gaf deze middag een speech op het jaarlijkse congres van de Britse vakbondskoepel Trades Union Congress (TUC). Daar bevestigde hij dat Labour van plan is om nieuwe verkiezingen te forceren, maar niet onder Johnsons voorwaarden. Zijn partij zou dan campagne voor een tweede referendum, met een keuze tussen een vertrek of alsnog in de EU blijven. Corbyn zei ook nog dat een no deal-brexit “de rijken nog rijker zal maken”.

Zodra de dreiging van een no deal van tafel is, zullen we richting nieuwe verkiezingen gaan Ian Blackford, fractieleider van de Schotse nationalisten in het Lagerhuis

Ook bronnen binnen de SNP (Schotse nationalistische partij) en Liberal Democrats bevestigen dat een vertrouwensstemming voor eind oktober werd besproken tijdens een bijeenkomst van oppositieleiders afgelopen maandag in Westminster. Ian Blackford, fractieleider van de SNP in het Lagerhuis, verklaarde dat het duidelijk is dat er nieuwe verkiezingen moeten komen, “maar pas nadat parlementsleden van de oppositie een “catastrofale brexit zonder deal kunnen uitsluiten”. “Zodra de dreiging van een no deal van tafel is, zullen we richting nieuwe verkiezingen gaan.”

