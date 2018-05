Nog geen witte rook bij verkiezingen in Italië SI

13 mei 2018

15u56

Bron: Belga 0 De Italianen hebben nog geen nieuwe regering. De extreemrechtse Lega en de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging zoeken nog naar een geschikte eerste minister. Luigi Di Maio, kopman van de Vijfsterrenbeweging, noemde het onderhandelingsklimaat zondag wel "uitstekend".

De onderhandelingen tussen de Lega en de Vijfsterrenbeweging kwamen eind vorige week in een stroomversnelling, nadat oud-premier Silvio Berlusconi - wiens Forza Italia eigenlijk ook in de rechtse beweging zit, maar met wie Di Maio weigerde samen te werken - het licht op groen zette. Donderdag deelden Di Maio en Lega-leider Matteo Salvini al mee dat ze op een zucht van een regeerakkoord stonden, maar de Italianen zullen dus nog even geduld moeten uitoefenen.

"Hier wordt geschiedenis geschreven, en dat vraagt natuurlijk wel wat tijd", verklaarde Di Maio zondag na een rondje onderhandelen met de Lega. Beide partijen zoeken nog naar een geschikte eerste minister. Over concrete namen is er nog niet gesproken, zei Di Maio, maar het onderhandelingsklimaat is "uitstekend".

De twee toekomstige coalitiepartners hadden van president Sergio Mattarella nog tot vandaag gekregen om met concrete resultaten te komen. Het is niet duidelijk of en wanneer dat zal gebeuren. De Italiaanse media gokken dat Di Maio noch Salvini premier wordt, maar dat de twee zullen gaan voor een derde, meer neutrale persoon.