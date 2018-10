Nog geen witte brexit-rook: “Er is is veel meer tijd nodig” May: “Met hard werk blijft een Brexit-akkoord mogelijk" TT

17 oktober 2018

19u24

Bron: Belga, ANP 2 “Kalm en geduldig.” Zo moet er de komende weken verder onderhandeld worden over de brexit. Want er ligt nog veel werk op de plank waarvoor “veel meer tijd nodig is”. Dat was de boodschap van Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier vanavond bij het begin van de brexit-top in Brussel. De Europese leiders lieten niet in hun kaarten kijken en benadrukten dat een akkoord mogelijk is. Dat zei ook de Britse premier Theresa May.

Een onderhandeld akkoord over het Britse vertrek uit de Europese Unie én een politiek akkoord over de Brits-Europese relaties na de brexit zijn nog steeds haalbaar, benadrukte May in Brussel. Ze geeft toe dat met name de Ierse grenskwestie nog niet opgelost is.

Op de top zullen May en de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 andere lidstaten de stand van zaken van de brexit-onderhandelingen bespreken. Dat er op dit allerhoogste niveau echt onderhandeld zal worden, ligt niet in de lijn der verwachtingen.



Volgens May is de voorbije maand "erg grote vooruitgang" geboekt. De meeste knopen zijn doorgehakt, maar het probleem van de grens tussen de Ierse republiek en Noord-Ierland moet nog worden opgelost. "Iedereen aan tafel wil een akkoord", zegt May. "Een akkoord is mogelijk, nu is het moment om dat te realiseren."

“Intensief blijven werken”

Als de onderhandelaars de komende dagen en weken intensief blijven werken aan een oplossing, moet ook de meeste netelige kwestie van de brexit-onderhandelingen opgelost kunnen worden, zei May.

Op de vraag of ze kan instemmen met het voorstel om de overgangsperiode na de brexit met een jaar te verlengen tot eind 2021, ging May niet in. Ook op de vraag of ze gelooft in een extra brexit-top in november ging ze niet in.

Vorige maand zei Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk dat hij op deze top wilde beslissen of het opportuun is om in november een extra top in te lassen om de laatste punten van een brexit-akkoord af te hameren. Het is onzeker of die top zal plaatsvinden en al helemaal of dat in november zal zijn. Europese bronnen schuiven nu de maand december naar voren als het ultieme tijdstip voor een brexit-akkoord. Wordt die deadline gemist, dan is een harde brexit zonder akkoord onvermijdelijk.

“Europa wil zekerheid”

Als de Europese en de Britse onderhandelaars een akkoord over de brexit vinden, moet de Europese Unie de garantie krijgen dat dat akkoord ook goedgekeurd zal worden door het Britse parlement, zei premier Charles Michel (MR) vanavond bij het begin van de top.

Ook Michel heeft er vertrouwen in dat er de komende weken nog een akkoord kan worden gevonden. “Maar we willen van Theresa May ook horen of ze voor zo’n akkoord de steun van haar eigen parlement kan krijgen”, zei Michel. “Het is belangrijk dat er op het Europese niveau zekerheid bestaat over het feit dat het akkoord geïmplementeerd zal worden door het Britse parlement.”

Ook andere Europese leiders, zoals de Luxemburgse premier Xavier Bettel en Litouwse presidente Dalia Grybauskaite, lieten zich bij hun aankomst in die zin uit. De Franse president Emmanuel Macron wil van May horen welk akkoord voor haar aanvaardbaar is, “rekening houdend met de politieke evenwichten” in het Britse parlement.

Macron en co. zijn niet vergeten hoe de EU in februari 2016 een akkoord sloot met de toenmalige Britse premier David Cameron over nieuwe EU-lidmaatschapsvoorwaarden voor het VK, om Cameron vier maanden later het brexit-referendum te zien verliezen.

Zoals bekend zou een aanzienlijk deel van Mays Conservatieve fractie in het Lagerhuis alleen willen instemmen met een harde brexit, terwijl de Noord-Ierse DUP - die de minderheidsregering van May in het zadel houdt - zegt elk akkoord te zullen verwerpen dat het risico in zich draagt dat Noord-Ierland anders behandeld wordt dan de rest van het Verenigd Koninkrijk.