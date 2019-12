Nog geen stemming over aanklachten tegen Trump jv

13 december 2019

07u01

De commissie voor Justitie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft nog geen besluit genomen over twee aanklachten tegen president Donald Trump. Na een marathonzitting van 14 uur werd besloten de vergadering te beëindigen en vandaag rond 16.00 uur verder te gaan.

Normaal gezien zou de commissie gisteravond (lokale tijd) stemmen of ze de twee aanklachten die de Democraten tegen de Republikeinse president hebben geformuleerd, zou doorsturen naar het voltallige lagerhuis. De Republikeinen in de commissie klaagden dat ze niet op de hoogte werden gebracht van een wijziging in de agenda.

De 41-koppige commissie Justitie komt vanochtend om 10 uur (16 uur Belgische tijd) weer samen om zich te buigen over de zaak, zo zei voorzitter Jerrold Nadler.

Dinsdag beslisten de Democraten om twee beschuldigingen tegen Trump te uiten. Het gaat om machtsmisbruik en het belemmeren van het Congres. Naar verwachting zal het voltallige door de Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden in de loop van volgende week stemmen. Als dat de aanklachten goedkeurt, zal voor de Senaat, waar de Republikeinen in de meerderheid zijn, het proces worden gevoerd.