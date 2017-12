Nog geen doorbraak in Europese "stellingenoorlog" over asielbeleid IB

Bron: Belga 0 Photo News Op de voorgrond de Franse president Macron en zijn Duitse collega Bondskanselier Merkel. Het diner van de Europese staatshoofden en regeringsleiders heeft gisterenavond geen doorbraak opgeleverd in de stellingenoorlog over de toekomst van het Europese asielbeleid. "Er is nog geen volledige toenadering, om het vriendelijk te formuleren", zei de Oostenrijkse kanselier Christian Kern na afloop.

De Europese leiders besloten gisterenavond de eerste dag van hun tweedaagse top in Brussel met een "eerlijke, maar sobere" discussie over de opvang van vluchtelingen. Met steun van de landen aan de buitengrenzen en de bestemmingslanden in het noorden ijvert de Europese Commissie voor een bindend spreidingsmechanisme, maar de Visegradlanden (Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië, ib.) willen onder geen beding weten van verplichte quota.

Stellingenoorlog

Het conflict sleept al meer dan twee jaar aan, maar Europees president Donald Tusk heeft zich tot doel gesteld om het geladen dossier tegen juni volgend jaar te ontzenuwen. Het diner heeft echter geen einde gemaakt aan de stellingenoorlog. "De standpunten zijn niet gewijzigd", zo erkende de Duitse bondskanselier Angela Merkel. "We hebben nog veel werk te doen."

Geen blokkeringsminderheid

Tusk hoopt een oplossing te vinden waarmee alle lidstaten kunnen leven, maar de Visegradlanden beschikken niet over een blokkeringsminderheid. "Als het niet mogelijk blijkt om een akkoord met consensus te bereiken, dan is het niet uitgesloten dat er beslissingen met gekwalificeerde meerderheid worden genomen", stelde Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, een optie die ook in de entourage van premier Charles Michel wordt onderstreept.