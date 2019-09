Nog geen akkoord over levering van Russisch gas aan EU via Oekraïne IB

20 september 2019

04u00

Bron: Belga 0 Oekraïne en Rusland hebben nog geen akkoord bereikt over de transit van gas uit Rusland naar de Europese Unie via Oekraïne. Onderhandelingen daarover in Brussel waren wel "constructief", klinkt het. Het uitblijven van een akkoord zorgt voor ongerustheid over de voorraden voor de winter. De drie partijen - de Europese Commissie, Moskou en Kiev - hebben beslist de onderhandelingen voort te zetten.

"Het gevoel van hoogdringendheid was duidelijk aanwezig in de zaal", aldus Europees commissaris voor Energie Maros Sefcovic tijdens een persconferentie. Hij zei tevreden te zijn over de constructieve geest van de onderhandelingen. "We hebben in principe beslist dat het toekomstig contract gebaseerd zal zijn op de Europese regels en de Europese rechtspraak", zei hij.

Aflopend transitakkoord

De Oekraïense overheid heeft beslist akkoord te gaan met de "ontkoppeling" van de productie- en distributieactiviteiten van overheidsbedrijf Naftogaz, om zo de Europese regels te respecteren door een nieuwe operator te creëren.

Het transitakkoord tussen Rusland en Oekraïne loopt eind 2019 af en beide landen slagen er niet in een nieuw akkoord te bereiken. De komst van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, die in mei werd verkozen, heeft wel gezorgd voor een lichte verbetering van de relaties tussen beide landen.

Eind dit jaar worden normaal gezien twee gaspijpleidingen - de Duits-Russische Nord Stream 2 en de Turks-Russische Turkish Stream - in gebruik genomen. Die verminderen het belang van Oekraïne als transitland, wat zich financieel doet voelen, en zorgt ervoor dat Oekraïne minder gewicht in de schaal kan leggen in onderhandelingen met Rusland.

“Grote gasvoorraden”

De Oekraïense minister van Energie Oleksij Orjel noemde de gesprekken van donderdag "constructief", maar waarschuwt dat het nog steeds mogelijk is dat er geen akkoord zal zijn. Moest dat het geval zijn, is Oekraïne bereid om zijn verbruikers van gas te voorzien met dank aan zijn gasreserves, zegt hij.

Commissaris Sefcovic verklaarde bovendien dat de EU en Oekraïne goed voorbereid zijn voor elke optie. "We hebben grote voorraden", zegt hij.

De Russische minister van Energie liet dan weer weten dat hij "er zeker van is dat we oplossingen zullen vinden opdat de gastoevoer niet wordt onderbroken vanaf 1 januari".