Nog exact een week tot de Britse verkiezingen: dit willen de partijen, en zo werkt de stembusslag TT

05 december 2019

07u01

Bron: ANP 0 Over exact een week gaan de Britse kiezers naar de stembus om een nieuw Lagerhuis te kiezen. De vervroegde parlementsverkiezingen moeten een einde maken aan de jarenlange patstelling rond de brexit. Wie zijn de hoofdrolspelers en wat zijn hun plannen voor het Verenigd Koninkrijk?

- Conservatieve Partij: De Conservatieven van Boris Johnson (55) hebben vol ingezet op één centrale verkiezingsbelofte: de brexit regelen en wel zo snel mogelijk. Ze proberen kiezers die voor een vertrek uit de EU zijn, weg te lokken bij de linkse aartsrivaal Labour. Die strategie lijkt succes te hebben. De partij van Johnson gaat in de peilingen ruim aan kop.

Johnson wil in januari 2020 al uit de EU stappen via het akkoord dat hij met de EU kon sluiten maar niet door het parlement kreeg. Ook stelt hij kiezers 50.000 extra verpleegkundigen, 20.000 nieuwe politiemensen en hogere straffen voor criminelen in het vooruitzicht. De premier belooft verder dat de inkomstenbelasting en btw niet worden verhoogd en dat er voor migranten een puntensysteem komt dat vergelijkbaar is met het Australische model.

- Labour: Waar de Conservatieven zich profileren als pro-brexitpartij, probeert Labour zowel voor- als tegenstanders van de Britse uittreding uit de EU voor zich te winnen. Partijleider Jeremy Corbyn (70) wil een nieuwe brexitdeal sluiten met de EU en daarover een referendum uitschrijven.

Labour domineerde jarenlang de Britse politiek onder Tony Blair, die zijn partij richting het politieke midden stuurde. Onder leiding van Corbyn slaat Labour weer linksaf. Opeenvolgende Conservatieve regeringen hebben de broekriem flink aangehaald. De Labourleider belooft het roer om te gooien en weer zwaar te investeren.

Corbyn wil de privatisering van staatsbedrijven terugdraaien en het minimumloon verhogen. Hij belooft veel geld te steken in sociale huisvesting en gezondheidszorg. Dat moet onder meer worden gefinancierd door de belastingen voor de rijken en bedrijven te verhogen. Labour loopt in de peilingen ongeveer tien procentpunt achter op de Conservatieven.

- Schotse Nationale Partij: De SNP van de Schotse premier Nicola Sturgeon (49) is uitgegroeid tot de derde partij van het land. De SNP is duidelijk anti-brexit en wil nieuwe referenda over het Britse vertrek uit de EU en de Schotse onafhankelijkheid.

De SNP zou een sleutelrol kunnen spelen als geen partij een meerderheid haalt bij de verkiezingen. Sturgeon heeft duidelijk gemaakt onder voorwaarden een Labourregering te kunnen steunen. Daar zou dan onder meer een nieuw referendum over Schotse onafhankelijkheid tegenover moeten staan. Vermoed wordt dat de SNP de overgrote meerderheid van de 59 Schotse zetels zal binnenhalen.

- Liberaal Democraten: Op het partijprogramma van de LibDems staat met grote letters “stop brexit”. De pro-Europese partij van Jo Swinson (39) wil het Britse vertrek uit de EU terugdraaien, bij voorkeur zonder een tweede referendum uit te schrijven. Ook heeft de partij ambitieuze klimaatplannen: in 2030 moet 80 procent van de energie in het Verenigd Koninkrijk duurzaam zijn.

- Brexit Party: De Brexit Party boekte dit jaar een monsterzege bij de Europese verkiezingen, maar staat nu grotendeels buitenspel. De pro-brexitpartij van Nigel Farage (55) doet niet mee in de 317 van de 650 kiesdistricten die bij de vorige verkiezing in handen vielen van de Conservatieven.

Bondgenoten van Farage hadden hem onder druk gezet Johnson niet al te veel in de weg te lopen. Ze vrezen dat de brexit in gevaar komt als de Brexit Party stemmen afsnoept van de Conservatieven. Farage zegt dat hij “het land boven de partij plaatst” door het niet op te nemen tegen de premier. Wel hoopt hij zetels in het parlement te veroveren om te zorgen dat Johnson “zijn beloftes nakomt”.

- De kleintjes: ook verschillende kleine partijen doen mee, maar zij halen nooit veel zetels. De Groenen konden in 2017 bijvoorbeeld slechts één zetel veroveren. De andere kleine partijen zijn vooral regionale partijen, zoals de Welshe nationalisten van Plaid Cymru, de Noord-Ierse nationalisten van DUP (Democratic Union Party) en de Noord-Ierse republikeinen van Sinn Fein.

Hoe werkt het kiesstelsel?

Zo’n 46 miljoen Britse stemgerechtigden mogen hun stem uitbrengen. Zij kunnen bij de parlementsverkiezingen niet allemaal op dezelfde kandidaten stemmen, maar hebben alleen de keuze uit politici die in hun kiesdistrict meedoen. Hoe werkt dat?

- Het districtenstelsel: Het Verenigd Koninkrijk is opgedeeld in 650 kiesdistricten, evenveel als er parlementsleden zijn. Inwoners kiezen de kandidaat die hun gebied moet vertegenwoordigen in het Lagerhuis (‘House of Commons’) van het parlement in Londen. In elk district wint simpelweg de kandidaat die de meeste stemmen krijgt. Dat betekent feitelijk dat de parlementsverkiezing bestaat uit 650 miniverkiezingen op lokaal niveau. Premier Boris Johnson staat bijvoorbeeld op de kieslijst in het Londense district Uxbridge and South Ruislip. Dat is de enige plek waar kiezers rechtstreeks op hem kunnen stemmen.

- Absolute meerderheid of niet? Ultieme vraag bij deze verkiezingen of het Britse parlement opnieuw een partij zal krijgen met de absolute meerderheid, of dat er opnieuw een hung parliament komt zoals bij de vorige verkiezingen in 2017. Daardoor moesten de Conservatieven aankloppen bij de DUP om gedoogsteun te vragen, wat de stabiliteit niet ten goede kwam.

- Engelse overmacht: De meeste kiesdistricten (533) bevinden zich in Engeland, gevolgd door Schotland (59), Wales (40) en Noord-Ierland (18). Het gemiddelde aantal stemgerechtigden per district loopt uiteen. Het gaat gemiddeld om ruim 72.000 personen in Engeland, 68.000 in Noord-Ierland, 67.000 in Schotland en 56.000 in Wales. De omvang van districten varieert van ruim 7 vierkante kilometer tot 12.000 vierkante kilometer in het noorden van Schotland.

Dat maakt dat een gewone kaart met de verkiezingsuitslagen meestal overwegend blauw kleurt (zie onderaan), aangezien de landelijke en geografisch uitgebreide districten meestal voor de Conservatieven stemmen, terwijl Labour hoger scoort in de steden. Zo’n kaart geeft daardoor een vertekend beeld, waardoor de Britse media ook met schematische kaarten werken waarbij elk district even groot is (zie tweede kaart onderaan).

- Allianties: Omdat per district maar één kandidaat kan winnen, kunnen partijen met vergelijkbare standpunten elkaar flink voor de voeten lopen. Daarom hebben drie relatief kleine partijen die tegen de brexit zijn de handen ineengeslagen. De Liberaal Democraten, Groenen en Plaid Cymru uit Wales maken in zo'n zestig districten afspraken over welke kandidaten waar meedoen.

De drie partijen werkten eerder dit jaar al samen bij een tussentijdse verkiezing. Plaid Cymru en de Groenen besloten daar niet mee te doen. De kandidate van de Liberaal Democraten won vervolgens van een partijgenoot van premier Johnson.

Ook voorstanders van de brexit proberen kiezers te dwingen om strategisch te stemmen. De Brexit Party doet niet mee in 317 kiesdistricten waar de Conservatieve Partij in 2017 won. Kiezers die daar op de pro-brexitpartij van Nigel Farage hadden willen stemmen, hebben dus pech.

- Lege zetels in het parlement: Niet alle 650 parlementsleden in het Lagerhuis doen mee aan stemmingen. Zo houden de parlementsvoorzitter en zijn drie vicevoorzitters zich afzijdig (in het district van de Speaker komt traditioneel ook niemand anders op bij de verkiezingen). Daarnaast willen de zeven parlementariërs van het Noord-Ierse Sinn Féin niet in het Britse parlement. Dat betekent dat de afgelopen tijd 320 stemmen nodig waren om in het Lagerhuis aan een meerderheid te komen.