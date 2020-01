Nog eens vijf steden afgesloten van de buitenwereld: al 56 miljoen mensen in quarantaine jv

25 januari 2020

09u08

Bron: afp 0 China heeft extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daardoor stijgt het aantal mensen dat in quarantaine is geplaatst tot liefst 56 miljoen.

In de provincie Hubei, het epicentrum van het virus, hebben de autoriteiten besloten om nog eens vijf steden onder quarantaine te plaatsen. Dat brengt het totale aantal steden dat is afgesloten van de buitenwereld op achttien. Het openbaar vervoer naar die agglomeraties is lamgelegd, en de afritten van de snelwegen zijn gesloten.

China heeft ook nationale maatregelen aangekondigd om het virus op te sporen in treinen, bussen en vliegtuigen. Er worden inspectiepunten ingericht en alle passagiers met symptomen zullen onmiddellijk overgebracht worden naar een medisch centrum, zo heeft de nationale gezondheidscommissie meegedeeld.

De dodentol door het coronavirus is intussen gestegen tot 41. Het aantal mensen bij wie in het land het nieuwe coronavirus is vastgesteld, is gestegen naar 1.300.

