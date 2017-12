Nog eens twee separatistische verkozenen opgepakt in Catalonië

17u18

Bron: Belga

EPA CUP-verkozene Marta Llorens, vanmorgen voor haar arrestatie.

In Catalonië zijn twee verkozenen van de extreemlinkse separatistische partij CUP gearresteerd. Een rechter zal ze morgen verhoren in het kader van een onderzoek naar "aanzetten tot haat" jegens de Spaanse politie, in verband met het politiegeweld van 1 oktober.