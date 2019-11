Nog eens drie mensen opgepakt in Nederland om vermiste Belgische loodgieter ADN

17 november 2019

16u41

De politie heeft in Nederland nog eens drie mensen opgepakt in verband met de vermissingszaak van de Belgische loodgieter Johan van der Heyden. Het zijn twee minderjarige jongens en een 30-jarige man.

De Nederlandse politie zegt verder niets over identiteit of woonplaats van de minderjarigen, die vrijdag werden opgepakt. De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is afgelopen nacht in een huis in Hoogerheide ingerekend. De politie heeft de afgelopen dagen op het moment dat de drie werden opgepakt op verschillende locaties ook zoekingen gedaan. Diverse goederen zijn in beslag genomen.

“Ernstig misdrijf”

De Belg is niet meer gezien sinds hij op zondag 2 juni zijn woning verliet in Lint. Zijn witte busje, een Peugeot Boxer, werd later leeg teruggevonden in het Nederlandse Den Bosch. De auto is vermoedelijk ook in Steenbergen (Noord-Brabant) geweest. De politie spreekt in de zaak van een ernstig misdrijf en gaat ervan uit dat de 56-jarige Van der Heyden niet meer leeft.



De arrestaties van de afgelopen dagen brengt het totaal aantal verdachten dat is aangehouden in deze zaak op zes. Vijf verdachten zitten vast in Nederland; drie mannen en twee vrouwen. In België zit één vrouw vast voor mogelijke betrokkenheid bij de zaak. Zij werd in juli gearresteerd. De twee vrouwen die in Nederland, in oktober, werden gearresteerd, zijn een 39-jarige vrouw en haar 18-jarige dochter. Het Openbaar Ministerie in Breda heeft een bedrag van 15.000 euro uitgeloofd voor informatie die leidt tot een oplossing in de zaak.

(Roof)moord?

Volgens BN De Stem, die zich baseert op bronnen uit onder meer de omgeving van verdachten, is de man mogelijk slachtoffer geworden van een (roof)moord. De krant schreef onlangs dat de politie er rekening mee houdt dat zijn lichaam in stukken is gesneden in een loods in Steenbergen. De krant tekende uit de mond van die bronnen op dat Van der Heyden een betaalde seksuele relatie had met een verdachte uit Zoersel. De prostituee en haar Nederlandse partner zouden afgelopen zomer het plan hebben opgevat om de loodgieter te beroven, omdat ze dachten dat hij steenrijk was.