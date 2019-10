Nog eens 26 vrouwen beschuldigen Trump van ongewenst seksueel gedrag in nieuw boek: “Hij greep naar mijn genitaliën” jv

09 oktober 2019

21u52

Bron: Esquire, Business Insider, The Independent 0 Tientallen vrouwen beweren in een nieuw boek dat de Amerikaanse president Donald Trump op misplaatste wijze met hen omging. 43 van hen spreken van ongepast gedrag, inclusief 26 vrouwen die het over ongewenst seksueel gedrag hebben . De titel van het boek is duidelijk: ‘All the President’s Women: Donald Trump and the Making of a Predator’, of hoe Trump volgens de auteurs een seksueel roofdier werd.

In Esquire staat vandaag een voorpublicatie van het boek van Barry Levine en Monique El-Faizy, die meer dan honderd vrouwen uit het leven van Trump hebben geïnterviewd. In een van de fragmenten beweert Karen Johnson, vaste klant van Trumps golfresort Mar-a-Lago in Florida, dat de miljardair haar daar ergens begin jaren 2000 op een oudejaarsfeestje achter een wandtapijt trok en haar zonder toestemming begon te kussen. “Ik ben groot en had ook nog eens hakken van zes centimeter aan, maar ik herinner me nog altijd dat ik toch naar hem opkeek. Hij is sterk en hij kuste me gewoon”, aldus Johnson. “Ik was zo bang om wie hij was... Ik weet niet eens waar dat vandaan kwam. Ik had er geen zeggenschap over.”

Daarna greep Trump haar bij de genitaliën, staat in het boek. Daarom raakte het Johnson ook erg hard toen er drie jaar geleden opnames opdoken waarin Trump zei: “Grijp ze bij hun pussy”, “want dat is waar hij ook bij mij naar greep”. Na het incident liet Trump nog geregeld van zich horen. Hij wou Johnson laten overvliegen naar New York. Maar de vrouw ging niet op zijn avances in en kwam ook nooit meer in Mar-a-Lago, waar ze jaren eerder haar huwelijk had gevierd.

Reactie van het Witte Huis aan Business Insider op dit specifieke geval van aanranding: “Dit boek is rotzooi. Die aantijgingen van twintig jaar geleden kwam al vaak aan bod”.

Sinds de jaren 70 beschuldigden zeker 24 vrouwen Trump van seksueel wangedrag. Zoals columniste E. Jean Carroll in juni nog. Trump zou zich midden jaren 90 aan haar vergrepen hebben in een pashokje van het luxewarenhuis Bergdorf Goodman. Volgens Carroll duwde Trump gewelddadig zijn penis in haar, terwijl zij zich verweerde tijdens een “hevige worsteling”.

Donald Trump heeft al die beschuldigingen tegen hem tot nu toe afgedaan als “verzonnen” en politiek gemotiveerd. In sommige gevallen verklaarde Trump dat hij de genoemde zaken nooit kon hebben gedaan omdat hij de bewuste vrouwen gewoon niet aantrekkelijk vond.