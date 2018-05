Nog eens 160 Turken veroordeeld tot levenslang wegens mislukte coup ADN

25 mei 2018

17u28

Bron: Belga 3 Ruim 22 maanden na de mislukte staatsgreep in Turkije hebben rechtbanken in Istanboel tijdens twee gerechtelijke procedures 160 voormalige militairen, onder hen 116 kadetten, tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Dat meldt het staatspersbureau Anadolu.

De 160 veroordeelden werden schuldig bevonden aan het plannen van een coup en de schending van de grondwet. Daarmee zijn nu volgens Anadolu tijdens meer dan 160 processen meer dan 1.400 mensen wegens de couppoging van juli 2016 tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Meer dan 120 andere gerechtelijke procedures wachten nog op afhandeling.

De Turkse regering acht de in de Verenigde Staten wonende prediker Fethullah Gülen voor de couppoging van een aantal militairen verantwoordelijk. Gülen ontkent. Na de mislukte staatsgreep kondigde president Recep Tayyip Erdogan de noodtoestand af, die nog tot vandaag van kracht is. Sindsdien werden meer dan 50.000 mensen wegens mogelijke contacten met de Gülenbeweging gearresteerd. Meer dan 150.000 staatsambtenaren werden geschorst of ontslagen.