Nog eens 11 lichamen aangetroffen na botsing twee schepen voor kust Tunesië 15u34

Bron: AFP 0 AFP De Tunesische marine heeft nog eens elf lichamen gevonden na de botsing tussen een vluchtelingenboot en een militair vaartuig vorige week. Dat maakte het ministerie van Defensie bekend. De voorlopige balans van het ongeval staat zo op 19 doden. Volgens getuigen zijn er ook tientallen vermisten.

De marine had eerder al acht lichamen opgevist en 38 anderen gered na het ongeval op 8 oktober, voor de kust van de Kerkenna-eilanden. Een militair vaartuig vond gisteravond het wrak van de vluchtelingenboot en "viste tien lichamen op", stond in een persbericht van het ministerie. Een elfde lichaam "waarschijnlijk dat van een slachtoffer van het ongeval, meegesleurd door de stroming", is 30 kilometer verderop aangetroffen.



De balans kan nog oplopen. Een geredde opvarende zei dat ongeveer 90 mensen zich aan boord bevonden van het schip dat zonk. Een Tunesische ngo schat op haar beurt dat het aantal opvarenden ergens tussen "80 en 100" ligt. Eenheden van de marine en een legerhelikopter zoeken nog naar andere lichamen.

