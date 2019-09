Nog een Republikein is kandidaat als alternatief voor Trump bij Amerikaanse presidentsverkiezingen

08 september 2019

De gewezen gouverneur van de Amerikaanse staat South Carolina zal de Amerikaanse president Donald Trump uitdagen voor de Republikeinse nominatie voor de presidentsverkiezingen in 2020. Mark Sanford, die bekend is omdat hij een buitenechtelijke relatie had toen hij gouverneur was, maakte zijn intentie bekend in een interview met zender Fox News.