Nog één laatste selfie op vakantie en daarna vermoordde Robin (63) plots zijn vrouw

03 mei 2018

11u16

Bron: news.com.au; ABC; Daily Mail 0 Robin Michael trok in 2015 samen met zijn vrouw Kerry (44) voor zes weken naar het Australische eiland Tasmanië voor een deugddoende vakantie. Het Australische koppel nam een vakantieselfie op Mount Roland, maar daarna gebeurde het ondenkbare. Plots nam Robin een steen en sloeg hij zijn vrouw hard op het hoofd. Hij duwde haar tegen de grond en bleef haar met stenen slaan tot ze stierf. Vandaag hebben de speurders meer details vrijgegeven over deze bizarre moord.

Robin en Michael Kerry hadden er al een lange dag op zitten, ze hadden al een lange wandeling gemaakt en een brouwerij bezocht. De laatste uitstap van de dag was naar Mount Roland, een 1.234 meter hoge berg in het noordwesten van het eiland. Ze parkeerden hun auto aan de voet van de berg en begonnen te wandelen richting de top. Onderweg picknickten ze nog samen waarna ze hun wandeling voortzetten. Net voor de top stopte het koppel nog eens voor een selfie, het zou de allerlaatste foto van Kerry zijn.

Lees verder onder de foto.

Steen

Net na de selfie sloeg Robin zijn vrouw plots met een steen op het hoofd. Toen ze verbaasd vroeg waarom hij dat in godsnaam had gedaan, duwde hij haar tegen de grond. Met andere stenen bleef hij haar op het hoofd slaan, tot wel acht keer. Eén van die slagen bleek meteen fataal: de klap op haar achterhoofd brak haar schedel en veroorzaakte zware schade aan haar hersenstam.

Volgens wetsdokter Simon Cooper, die vandaag al zijn bevindingen over de moordzaak vrijgaf, lag Kerry met haar gezicht op de grond toen ze de fatale slag incasseerde. Uit de autopsie bleek dat Kerry zich nog hevig had verzet. Ze had afweerwonden op haar armen, polsen en benen en schaafwonden door de ruwe ondergrond.

Lees verder onder de foto.

Bekentenis op Facebook

Na de moord op zijn vrouw wandelde Robin terug naar beneden. Aan de voet van de berg stelde hij zijn testament op en zette hij een bekentenis op Facebook. “Ik heb iets gedaan waar niemand medelijden, sympathie of zelfs begrip voor moet hebben. Ik kan het zelf niet begrijpen”, schreef hij. “Dat het een gevolg was en geen oorzaak maakt niet uit. Het was ongepast, onnodig en niets minder dan puur kwaad.” Verder insinueerde Robin ook nog dat zijn vrouw een affaire zou hebben gehad met een vriend, iets waar uiteindelijk niets van aan bleek te zijn.

Familieleden van de vermoorde vrouw lazen de bekentenis en verwittigden meteen de politie. Robin probeerde na de moord uit het leven te stappen, maar dat mislukte. De politie kon hem snel inrekenen.

Extreem jaloers

Uit het onderzoek bleek dat Robin Michael extreem jaloers was in relaties, ook in vorige relaties zou hij geweld niet geschuwd hebben. Na haar dood vond Kerry’s zoon Nathan nog notities waaruit bleek dat Kerry zich gevangen voelde in haar relatie met Robin. Ze schreef dat hij bezitterig en jaloers was.

Ondanks zijn bekentenis op Facebook pleitte Robin Michael nadien onschuldig, tot ieders verbazing. Maar tot een veroordeling kwam het niet: in juni 2015 pleegde hij zelfmoord in de gevangenis.