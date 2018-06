Nog één laatste selfie, daarna werd Sierah (20) van haar fiets getrokken en vermoord TTR

04 juni 2018

10u35

Het was ideaal weer om een fietstocht te maken, dus besliste de 20-jarige Sierah Joughin en haar vriend Josh Kolasinksi eropuit te trekken. Samen fietsten ze langs de velden van Metamora in de Amerikaanse staat Ohio. Onderweg namen de tortelduifjes een selfie. Het zou de allerlaatste foto van Sierah zijn. Enkele uren later werd de jonge studente ontvoerd en vermoord. Vandaag hebben de speurders meer details vrijgegeven over de feiten.

Het was 19 juli 2016. De dag waarop Josh zijn geliefde Sierah voor de allerlaatste keer zag. Wanneer Josh wilde terugkeren naar huis na een deugddoende fietstocht, besliste Sierah alleen verder te fietsen naar haar ouders die enkele kilometers verderop woonden. Maar daar kwam de jonge studente nooit aan.

Nadat de twintiger na enkele uren nog altijd niet was aangekomen, maakten Sierahs ouders en Josh zich zorgen. Ze contacteerden de politie, die onmiddellijk een zoekactie startte. Niet veel later vonden enkele speurders de fiets van de verdwenen studente langs de kant van de weg. De agenten vonden ook enkele andere voorwerpen, die niet van Sierah waren: een zonnebril, een schroevendraaier en een motorhelm die besmeurd was met bloed. Het bloed van Sarah, zo bleek uit onderzoek. (Lees verder onder de foto.)

Sporen

De helm bevatte ook sporen van de dader: de 57-jarige James Worley, die geen onbekende was bij de politie. De vijftiger had in 1990 een vrouw van haar fiets getrokken en brutaal verkracht. In datzelfde jaar viel hij ook een ander slachtoffer aan. Worley trok een 26-jarige vrouw van haar fiets en sloeg haar hoofd tegen zijn wagen. Daarna bond hij haar handen vast en legde haar op de achterbank. Toen de twintiger opnieuw bij bewustzijn was, kon ze ontsnappen. Worley kreeg een celstraf van tien jaar, maar werd na drie jaar vrijgelaten.

Op dezelfde dag van Sierahs verdwijning, besliste de politie het huis van Worley te doorzoeken. In de diepvriezer vonden ze een tapijt waaraan bloed hing. Ook op de muren werden bloedvlekken gevonden. De speurders ontdekten op Worley's computer pornografische beelden waarop te zien was hoe vrouwen van hun fiets werden gerukt en brutaal werden verkracht.

Uit DNA-onderzoek bleek dat de Sierah in het huis van Worley was geweest, maar de jonge vrouw was nergens te bespeuren. De politie, die intussen het ergste vreesde, zette de zoekactie naar de vermiste Sierah voort. (Lees verder onder de foto.)

Schuldig

Drie dagen nadat ze voor het laatst werd gezien, werd het levenloze lichaam van Sierah in een nabijgelegen veld opgegraven. Haar handen en enkels waren geboeid. Volgens de wetsdokter had de dader een plastiek zak over Sierahs hoofd getrokken, waardoor ze na een doodsstrijd uiteindelijk stikte.

Intussen werd Worley ondervraagd, maar die ontkende dat hij ook maar iets met de feiten te maken had. Uiteindelijk werd de man aangeklaagd voor de ontvoering en de moord op de 20-jarige studente. “Er is geen enkele kans dat jij onschuldig bent”, klonk het in de rechtbank. "Haar dood is voor iedereen een tragisch verlies", zei Worley terwijl hij tijdens het proces recht in de ogen keek van Sierahs moeder.

Volgens de rechter was er geen twijfel mogelijk: Worley had de jonge studente ontvoerd en vermoord. De vijftiger kreeg levenslang. (Lees verder onder de foto.)

Verdriet

“De pijn is ondraaglijk en de leegte die we voelen is onbeschrijfelijk”, zei de tante van Sierah na afloop van het proces. “Ik wil dat Worley onthoudt dat het lijkt alsof hij ons gebroken heeft, maar dat we als familie sterker zijn dan hij denkt. Niets kan ons breken. De liefde die Sierah ons gaf, kan hij ons niet afnemen.”

“Waarom, blijf ik me afvragen. Waarom kon ze niet ontsnappen? Waarom hebben ze haar niet eerder gevonden? Als het van mij afhangt, krijgt hij de doodstraf”, besluit de moeder van Sierah.