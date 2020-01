Nog altijd onrustig voor Amerikaanse ambassade in Bagdad: traangas ingezet jv

01 januari 2020

11u27

Bron: ANP/RTR/AFP 0 De veiligheidsdiensten van de Amerikaanse ambassade in Bagdad hebben vanmorgen korte tijd traangasgranaten afgeschoten op demonstranten die Amerikaanse vlaggen aan het verbranden waren, zo heeft een fotograaf van het Franse persbureau AFP vastgesteld.

Als protest tegen de Amerikaanse aanval op een factie van Hachd al-Chaabi hebben demonstranten gisteren de Amerikaanse ambassade in de Iraakse hoofdstad aangevallen. Honderden kondigden daarop een sit-in van onbepaalde duur af om het vertrek van de Amerikanen uit Irak te eisen. Er zijn een vijftigtal tenten en veldsanitair geïnstalleerd.

Vanmorgen hebben Iraakse troepen de Groene Zone weer afgesloten waar zich de VS-ambassade en de belangrijkste instellingen van Irak bevinden. Zij zagen opnieuw toe op het binnengaan van de zone, maar haastten zich duidelijk niet om demonstranten naar buiten te krijgen.

De pro-Iraanse betogers probeerden opnieuw het ambassadecomplex te benaderen. Zij verbrandden Amerikaanse vlaggen en riepen "Amerika, de grote Satan" naar analogie van de terminologie die Iran gebruikt sinds de islamitische revolutie in 1979.

Meteen vuurden de veiligheidsdiensten van de ambassade talrijke traangasgranaten op de menigte af. Politieversterkingen kwamen aan om de Iraakse troepen bij te staan.

De Verenigde Staten sturen ook extra troepen naar het Midden-Oosten vanwege de gewelddadige protesten bij de Amerikaanse ambassade in Irak. Het gaat vooralsnog om 750 militairen. Minister Mark Esper (Defensie) heeft dat meegedeeld.

“Deze inzet is een passende voorzorgsmaatregel die genomen is in reactie op de verhoogde dreiging tegen Amerikaans personeel en faciliteiten, zoals we vandaag in Bagdad hebben gezien”, aldus Esper in een verklaring. Volgens anonieme bronnen zullen de extra troepen voorlopig in Koeweit gestationeerd worden en kan het aantal de komende dagen oplopen tot 4.000.

Bij de ambassade in Bagdad verzamelde zich ook gisteren al een woedende menigte. Betogers gooiden met stenen en scandeerden leuzen als “Nee, nee, Amerika. Nee, nee, Trump.” De urenlange onrust volgde op Amerikaanse luchtaanvallen op bases van een door Iran gesteunde militie, waarbij zeker 25 doden vielen en tientallen mensen gewond raakten.