Nog altijd geen spoor van Thaise tieners die al 5 dagen vastzitten in grot TTR

27 juni 2018

10u03

Bron: Belga 0 Er is nog altijd geen spoor van het voetbalteam dat al sinds zaterdag vastzit in een van Thailands langste grotten. Dat zeggen officiële bronnen.

Door de voortdurende regenval is de reddingsoperatie lastig. De grot van Tham Luang is meer dan tien kilometer lang en ligt in het noorden van het land, aan de grens met Myanmar. "De waterpompen werken, maar dat is niet voldoende, het water blijft stijgen aan een tempo van 15 centimeter per uur. We doen al wat we kunnen om het water uit de grot te pompen", zegt een van de reddingswerkers.

Op zaterdag besloten de jongens die tussen 13 en 16 jaar oud zijn en hun 25-jarige trainer, om naar de grot te gaan na een voetbaltraining. Ze zijn sindsdien niet meer gezien. Hun fietsen aan de ingang van de grot zijn het enige teken dat ze daar geweest zijn.

De ouders van de kinderen kamperen aan de ingang van de grot. De zoektocht wordt inmiddels geïntensiveerd: drones en helikopters checken gaten die verbonden zouden kunnen zijn met de grot en experten uit de VS en Groot-Brittannië zijn overgekomen om het team van duikers bij te staan, aldus de Bangkok Post.