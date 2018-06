Nog altijd geen spoor van first lady: Melania reist niet mee met Trump naar G7-top en Singapore TT

04 juni 2018

07u53

Bron: Belga 1 Melania Trump blijft de komende weken in Washington, zelfs al heeft haar echtgenoot Donald enkele buitenlandse trips op de agenda staan. Dat bevestigde Melania's woordvoerster, Stephanie Grisham. Het nieuws voedt de speculaties over haar gezondheid en haar huwelijk.

Later deze week reist de Amerikaanse president af naar het Canadese Québec, voor de top van de G7. Op 12 juni is er dan de top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Vrijdag werd duidelijk dat die laatste ontmoeting toch doorgaat, nadat Trump die een week eerder had afgezegd.

Bij geen van die trips zal Melania haar echtgenoot vergezellen. Enkele uren na Grishams bevestiging meldde de woordvoerster aan CNN dat Melania Trump vanavond wel een evenement zou bijwonen voor nabestaanden van oorlogsslachtoffers. Maar media mogen die receptie niet bijwonen.

Het is van 10 mei geleden dat de first lady in het openbaar gezien werd. Kort daarna onderging ze een nieroperatie. Na vijf dagen in het ziekenhuis, keerde ze terug naar het Witte Huis.

Afgelopen weekend ging ze evenmin mee met de rest van de familie-Trump naar Camp David, het buitenverblijf van de Amerikaanse president.

Hoe langer de publieke afwezigheid van Melania Trump duurt, hoe wilder de geruchten. Zo wordt gespeculeerd dat ze plastische chirurgie ondergaan heeft of terug naar New York verhuisd is.

Vorige woensdag nog probeerde de first lady via haar officieel Twitter-account die geruchten de kop in te drukken, maar met weinig succes. "Ik ben hier in het Witte Huis met mijn gezin, ik voel me goed en werk hard voor kinderen en het Amerikaanse volk."

I see the media is working overtime speculating where I am & what I'm doing. Rest assured, I'm here at the @WhiteHouse w my family, feeling great, & working hard on behalf of children & the American people! Melania Trump(@ FLOTUS) link

