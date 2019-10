Nog altijd geen doorbraak in brexit-onderhandelingen van laatste kans TT

16 oktober 2019

08u02

Bron: Belga 0 De Europese en Britse onderhandelaars hebben hun gesprekken over een brexitakkoord vannacht onderbroken. Later op de dag gaan de onderhandelingen verder. Over de stand van zaken is weinig bekend.

Londen en Brussel leken gisteren dichtbij een ontwerpakkoord over de brexit. De Britse premier Boris Johnson zou belangrijke toegevingen hebben gedaan over de Ierse grenskwestie. Concreet zou hij hebben ingestemd met douanecontroles in de Ierse zee, iets wat zijn voorganger Theresa May nog categoriek had afgewezen omdat het de unie tussen Noord-Ierland en de rest van Groot-Brittannië zou ondermijnen.

Na een lange nacht in de Berlaymont zijn de onderhandelaars afgelopen nacht pas laat uiteen gegaan. Over de stand van zaken blijft het voorlopig stil, al zouden de gesprekken volgens Europese bronnen later op de dag wel voortgezet worden. Johnson zou woensdag rond 17 uur onze tijd zijn kabinet briefen over de stand van zaken, weet The Guardian.

De onderhandelingsteams staan in elk geval onder grote tijdsdruk. Een eventueel ontwerpakkoord moet in principe ten laatste deze middag op tafel liggen, zodat de tekst nog kan worden voorgelegd aan de Europese top van staatshoofden en regeringsleiders morgen en vrijdag in Brussel. Kan Johnson daarna geen deal voorleggen aan het Britse parlement, is hij wettelijk verplicht opnieuw brexituitstel te vragen, tot na 31 oktober.

Een akkoord tussen de Europese en Britse onderhandelingsteams is maar de eerste horde. Ook Johnsons voorganger Theresa May kwam ooit thuis met een brexitdeal, waarna ze die zelfs na verschillende pogingen nooit door het parlement goedgekeurd kreeg. Voor Johnson wordt het vooral zaak de Noord-Ierse unionisten van DUP en de harde brexiteers in zijn eigen partij te overtuigen. Als hij inderdaad zou instemmen met douanecontroles in de Ierse zee, wordt dat voor hen een harde dobber.

Gisterenavond laat had Johnson nog een gesprek met DUP-leider Arlene Foster. "Het zou fair zijn aan te geven dat er nog een kloof is en dat verder werk nodig is", reageerde die na afloop kort.

I think it's easy to work out where the Brexit negotiations are happening. pic.twitter.com/CIZ1DHMv3U Ian Wishart(@ IanWishart) link