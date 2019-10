Nog altijd geen doorbraak in brexit-onderhandelingen van laatste kans, gesprekken liggen alweer stil TT

16 oktober 2019

08u02

Bron: Belga, Reuters 2 De Europese en Britse onderhandelaars hebben hun gesprekken over een brexitakkoord vannacht onderbroken. Vanmorgen zijn de onderhandelingen weer van start gegaan. Over de stand van zaken is weinig bekend, al is van het optimisme van gisterenavond nog maar weinig te merken.

Londen en Brussel leken gisteren dichtbij een ontwerpakkoord over de brexit. De Britse premier Boris Johnson zou belangrijke toegevingen hebben gedaan over de Ierse grenskwestie. Concreet zou hij hebben ingestemd met douanecontroles in de Ierse zee, iets wat zijn voorganger Theresa May nog categoriek had afgewezen omdat het de unie tussen Noord-Ierland en de rest van Groot-Brittannië zou ondermijnen.

Na een hele dag en avond vergaderen in de Berlaymont in Brussel zijn de onderhandelaars rond 2.30 uur Belgische tijd uiteen gegaan. Over de stand van zaken blijft het voorlopig stil, vanmorgen rond 9.30 uur kwamen de verschillende partijen opnieuw bij elkaar. Rond 11 uur verliet Brits hoofdonderhandelaar David Frost het Berlaymont-gebouw weer.

De Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier brieft de 27 andere Europese lidstaten straks rond 14 uur, waarna er meer duidelijkheid over de stand van zaken zou volgen. Johnson zelf heeft om 17 uur een meeting met zijn kabinet, waarna hij rond 20.30 uur de Conservatieve parlementsleden zou ontmoeten.

Volgens Bloomberg is de Britse regering op dit moment weer pessimistisch over de kans op een nieuwe brexitdeal. De Noord-Ierse politieke bondgenoot van de regering van Johnson, de unionistische DUP-partij, zou bezwaar hebben gemaakt tegen de toegevingen die de Britten gedaan zouden hebben in Brussel. De voorzitster van de DUP, Arlene Foster, toonde zich na een ontmoeting met Johnson gisterenavond niet erg enthousiast. Johnsons toegevingen zouden betekenen dat Noord-Ierland juridisch wel deel blijft uitmaken van het Britse douanestelsel, maar eigenlijk de Europese regelgeving volgt. De DUP wil daarentegen niet dat Noord-Ierland anders behandeld wordt dan de rest van het Verenigd Koninkrijk.

Tijdsdruk

De onderhandelingsteams staan in elk geval onder grote tijdsdruk. Een eventueel ontwerpakkoord moet in principe ten laatste deze middag op tafel liggen, zodat de tekst nog kan worden voorgelegd aan de Europese top van staatshoofden en regeringsleiders morgen en vrijdag in Brussel. Kan Johnson daarna geen deal voorleggen aan het Britse parlement, is hij wettelijk verplicht opnieuw brexituitstel te vragen, tot na 31 oktober.

De Franse minister Bruno Le Maire (Financiën) zei vanmorgen dat er nog een “sprankje hoop” lijkt te zijn dat een brexitdeal gesloten kan worden voor 31 oktober. Hij stelde dat het beschermen van de Europese interne markt een “rode lijn” is voor zijn land.

Parlement

Premier Johnson heeft steeds gezegd vast te houden aan een brexit op 31 oktober, met of zonder brexitovereenkomst. Een meerderheid van het Britse parlement wil echter beslist niet zonder deal uit de EU stappen. De parlementariërs hebben tegen de zin van de regering een wet aangenomen om dat scenario te voorkomen.

Een akkoord tussen de Europese en Britse onderhandelingsteams is sowieso maar de eerste horde. Ook Johnsons voorganger Theresa May kwam ooit thuis met een brexitdeal, waarna ze die zelfs na verschillende pogingen nooit door het parlement goedgekeurd kreeg. Voor Johnson wordt het dus vooral zaak de Noord-Ierse unionisten van DUP en de harde brexiteers in zijn eigen partij te overtuigen.

Gisterenavond laat had Johnson nog een gesprek met DUP-leider Arlene Foster. "Het zou fair zijn aan te geven dat er nog een kloof is en dat verder werk nodig is", reageerde die na afloop kort.

