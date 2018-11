Nog altijd geen akkoord: “May moet noodvergadering regering over brexit uitstellen” Conservatieve brexiteers en DUP geven May samen schot voor de boeg en waarschuwen voor “historische vergissing”, ook ex-premier Johnson hard voor premier TT

11 november 2018

22u43

Bron: Belga 0 Er komt morgen geen noodvergadering van de Britse regering om een deal te sluiten over de brexit. Dat schrijft The Independent vanavond. Na een weekend vol kritiek in binnen- en buitenland ziet May nog altijd niet voldoende elementen voor een akkoord binnen haar regering, zo klinkt het. Een Europese top om een akkoord met de EU te bezegelen, zou dan ook niet meer voor deze maand zijn.

In de Britse zondagskrant The Sunday Telegraph hadden de harde brexiteers in de Britse conservatieve partij en de Noord-Ierse nationalisten vanmorgen al samen een nieuwe waarschuwing gestuurd naar premier Theresa May. Ze laten er geen twijfel over bestaan dat ze een eventueel akkoord over het Britse vertrek uit de Europese Unie zullen wegstemmen indien May haar strategie niet bijstuurt. Ook voormalig minister van Buitenlandse Zaken Johnson is hard voor May.

"We delen de ambitie van de premier voor een vrijhandelsakkoord met de Europese Unie, maar niet ten koste van alles en zeker niet ten koste van onze unie", schrijven Steve Baker en Sammy Wilson in een gemeenschappelijk artikel.

"Indien de regering de historische vergissing zou begaan om prioriteit te geven aan het tevreden stemmen van de Europese Unie, boven een onafhankelijk en één Verenigd Koninkrijk, dan zullen we jammer genoeg tegen dit akkoord moeten stemmen", vervolgen ze.



Baker is vicevoorzitter van een invloedrijke groep van een tachtigtal eurosceptische conservatieve parlementsleden. Wilson is de brexit-woordvoerder van de DUP, de nationalistische Noord-Ierse partij die de regering van May gedoogsteun verleent in het parlement.

Wig tussen Noord-Ierland en Verenigd Koninkrijk

Beide politici vrezen dat May in het kader van de onderhandelingen over een echtscheidingsakkoord met de Europeanen een oplossing zal aanvaarden die weliswaar de herinvoering van grenscontroles tussen Ierland en Noord-Ierland vermijdt, maar tegelijkertijd een wig zou kunnen drijven tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk, of het land voor onbepaalde tijd in de Europese douane-unie houdt.

Het dreigement betekent de zoveelste klap voor May, die vrijdag nog werd geconfronteerd met het ontslag van staatssecretaris voor Transport Jo Johnson. De broer van brexit-boegbeeld Boris Johnson uitte scherpe kritiek op de manier waarop de premier de onderhandelingen voert en brak een lans voor een tweede referendum over het Britse vertrek. The Sunday Times schrijft vandaag dan weer dat ook de EU May's voorstel voorlopig afwijst.

De onderhandelingen over een geordend vertrek van de Britten uit de Europese Unie zijn in een cruciale fase aanbeland. Sinds vorige week wordt er volop gespeculeerd over een mogelijk akkoord. Op 29 maart volgend jaar verlaten de Britten de Unie.

Johnson: “Land staat voor totale overgave”

In zijn wekelijkse column in The Telegraph schrijft de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson morgen bovendien ook een vernietigend artikel over May, zo raakte vanavond bekend. Volgens Johnson, die opstapte uit onvrede met de koers van de premier over de brexit, houdt May een uitverkoop en geeft ze te veel toe tegenover de EU. Hij spreekt van “de totale overgave” en zegt dat “we op het punt staan iets te ondertekenen dan onze huidige grondwettelijke positie”. “Dit zijn voorwaarden die je zou opleggen aan een kolonie.”

Observer: Europhile Tories reject May's deal

Sunday Telegraph: Eurosceptic Tories and DUP reject May's deal

Sunday Times: EU and Labour reject May's deal



She is not having a good day. pic.twitter.com/P50v5XUvCW Raphael Hogarth(@ Raphael_Hogarth) link