Nog altijd 430.0000 mensen zonder stroom in Japan door tyfoon Faxai KVE

11 september 2019

08u34

Bron: Belga 0 Ongeveer 430.000 huishoudens rond Tokio zitten nog steeds zonder stroom na de doortocht van tyfoon Faxai. Dat melden Japanse hulpdiensten.

Tyfoon Faxai trok maandag door het gebied rond Tokio en doodde daarbij drie mensen. Tientallen anderen raakten gewond en de storm richtte ernstige schade aan aan de stroominfrastructuur.

Dinsdag volgde een hittegolf die het leven kostte aan twee mensen en tientallen anderen in het ziekenhuis deed belanden in de prefectuur Chiba, ten oosten van de Japanse hoofdstad, meldde Kyodo News.

Tokyo Electric Power zegt dat het nog steeds onzeker is of de stroomvoorziening van alle huishoudens vandaag hersteld zal kunnen worden. Op een bepaald moment zaten meer dan 930.000 huishoudens zonder stroom in Tokio en de prefecturen Chiba en Shizuoka.