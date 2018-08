Nog altijd 20.000 tot 30.000 IS-strijders in Irak en Syrië Redactie

14 augustus 2018

08u11

Bron: dpa 0 Ondanks militaire vooruitgang tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS), zijn er in Syrië en Irak nog altijd 20.000 à 30.000 IS-strijders aanwezig. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties.

De militanten zijn ongeveer evenredig vertegenwoordigd in beide landen. Een "belangrijk deel" zijn buitenlandse strijders.

De leiders van de extremistische groepering zijn veelal overgeplaatst naar Afghanistan, waar tussen de 3.500 en 4.000 IS-militanten aanwezig zijn. Hun aantal neemt er toe, stelt het VN-rapport.

De terreurgroep wint ook aanhang in Zuidoost-Azië en in West-Afrika.

De opmars van IS startte in 2014, met de verovering van Mosoel in Irak. In december vorig jaar verklaarden de Iraakse autoriteiten dat ze het gebied van IS opnieuw in handen hadden, onder meer met Amerikaanse militaire steun. Maar volgens het VN-rapport zijn er toch minder buitenlandse strijders dan verwacht vertrokken na de militaire nederlaag van IS. Velen leven nu tussen de lokale bevolking.