Nog altijd 170.000 gezinnen zonder elektriciteit door hevige sneeuwval in Frankrijk LH

16 november 2019

12u04

Bron: Belga 0 Door de hevige sneeuwval in Frankrijk zitten deze morgen nog altijd 170.000 gezinnen zonder elektriciteit. Dat meldt Enedis, de beheerder van het elektriciteitsnet.

De grootste problemen doen zich voor in de departementen Drôme (58.000 gezinnen) en Ardèche (38.000). Maar ook in de departementen Rhône, Loire, Isère en Ain zitten nog altijd mensen zonder stroom. Ook zijn verschillende treinverbindingen onderbroken.



Door de sneeuw zijn heel wat elektriciteitslijnen beschadigd. Enedis zet 2.200 medewerkers in om de stroomvoorziening te herstellen.



Gisteren zaten nog 330.000 huishoudens zonder stroom, maar zowat de helft van die gezinnen kon intussen weer worden aangesloten op het elektriciteitsnet.

