Nog 500 'grenskinderen' in VS wachten op hereniging met ouders kg

31 augustus 2018

16u12

Bron: ANP 1 Ongeveer vijfhonderd kinderen die op de grens van Mexico en de VS gescheiden werden van hun ouders, zijn nog niet herenigd met hun gezin. Autoriteiten zijn ondertussen naarstig op zoek naar veel ouders.

Volgens Amerikaanse media proberen advocaten onder andere ouders die zijn teruggestuurd, in hun vaderland te bereiken met de vraag wat er met hun kroost moet gebeuren. Ook proberen ze de gezinnen in de VS te herenigen door voor de ouders een verblijfsvergunning te regelen. Verder zitten er ouders vast.



Ruim een maand geleden verliep een ultimatum dat een rechter had gesteld voor in totaal ongeveer 2.500 kinderen die van hun ouders waren gescheiden en die herenigd moesten worden.

Nultolerantiebeleid

Van begin mei tot eind juni werden ouders en kinderen van elkaar gescheiden wanneer ze illegaal de Amerikaanse grens overstaken in het kader van het nultolerantiebeleid van regering-Trump. De praktijk werd gestaakt na internationale kritiek en de uitspraak van de rechter, die de aanpak onmenselijk en ongrondwettelijk noemde.

Meer over VS

samenleving

familie

politiek

regering-Trump

Mexico