Nog 30 dagen sociaal afstand houden in VS: Trump voorspelt "zeer pijnlijke twee weken" IB

01 april 2020

02u42

Bron: ANP, Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag voorspeld dat de VS "twee zeer, zeer pijnlijk twee weken" te wachten staan, terwijl het land strijdt tegen de coronavirus-uitbraak.

"Dit is een plaag", zei Trump tijdens een persconferentie. "Er zal licht aan het einde van de tunnel" zijn. "De golf komt eraan en die komt behoorlijk sterk", voegde hij eraan toe.

Trump kondigde ook aan dat er nog zeker 30 dagen sociale afstand gehouden moet worden vanwege het coronavirus in de Verenigde Staten. "Het is van cruciaal belang dat alle Amerikanen de komende dertig dagen de richtlijnen volgen. Het is een kwestie van leven en dood", aldus Trump.

“Geen magische pil”

De coördinator binnen het Witte Huis van de aanpak van het virus, Deborah Birx, verduidelijkte de maatregelen. "Kom niet bij elkaar in groepen van meer dan tien mensen, mijdt de horeca, maak geen onnodige reizen. Er is geen magische pil om dit virus weg te laten gaan, het gaat allemaal om het naleven van de richtlijnen."

Dokter Anthony Fauci, de directeur van het Amerikaanse nationale instituut voor infectieziekten, zegt dat het de goede kant op gaat, maar dat er nog een stijging in het aantal ziekenhuisopnames en doden wordt verwacht. "Dat zie je ook in bijvoorbeeld Italië. Eerst neemt het aantal besmettingen minder snel toe, daarna het aantal ziekenhuisopnames en daarna het aantal nieuwe doden.”